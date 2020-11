Activista cubano Michel Matos lleva días rodeado por la Policía

El artista cubano independiente Michel Matos denunció que lleva tres días sin poder salir de su casa, la cual está totalmente rodeada por la Policía.

Los agentes no lo dejan salir a la calle porque si no lo arrestan. También le han limitado el acceso a Internet y prácticamente no puede navegar ni comunicarse.

Matos, miembro del opositor Movimiento San Isidro (MSI), escribió en su muro de Facebook acerca de sus compañeros que el miércoles se declararon en huelga de hambre en la sede del grupo, en La Habana Vieja, después que la Seguridad del Estado prohibiera a sus vecinos llevarles ningún alimento.

La Policía “cerró la calle Damas con cintas amarillas y alta presencia policial y militar”, dijo.

“Si alguno de los rebeldes acuartelados sale, será automáticamente arrestado y lanzado al piso frío del calabozo cubano. Si no salen, están condenados a la inevitable inanición y a todo lo que esto implica para el cuerpo humano”, precisó.

“¿Cómo es posible que un conjunto de cosas relacionadas con el ejercicio del poder sea capaz de llegar hasta el límite que estamos viendo? ¿Qué tipo de Estado cruel es este donde nos tocó nacer? ¿Qué espera el mundo y la comunidad internacional para reaccionar y reclamar, unas cuantas vidas apagadas?”, cuestionó.

“¿Qué espera Cuba entera para alzar la voz, no se ven en cadenas? ¿Con mordazas, con hambre?”, añadió.

El activista, quien el pasado sábado 14 de agosto fue detenido junto a varios integrantes del Movimiento, subrayó que Cuba es una tiranía militar y policial donde se violan todos los derechos de los individuos como seres humanos.

En el post, Matos responsabilizó a las autoridades de la integridad física de sus compatriotas del MSI “que se niegan a bajar la cabeza”.

También llamó a la comunidad internacional a intervenir e impedir que les suceda algo malo a “personas muy valiosas, cuyo único pecado ha sido pensar y expresarse libremente”.

“No importa lo que pase, porque ya hemos estado dispuestos a sufrirlo todo, hoy estamos dispuestos de igual forma. No hay de otra. Vivir como esclavos mansos o sufrir martirio. Asumimos el martirio”, alegó.

“Queda poco para ver un desenlace dramático en algunas de nuestras casas o en San Isidro, donde ahora mismo hay hasta 17 personas sin comida, rodeadas y acosadas por fuerzas militares ‘representantes del Estado’”, añadió.

“Advertimos al Estado cubano y sus representantes, que si un hecho dramático sucede, solo ellos serán los responsables y algún día aparecerá la justicia, y nadie va a olvidar”, agregó.

“Desde nosotros, a quien nos lee y le importa, sólo queda repetir: Estamos conectados, Viva Cuba Libre”, concluyó.

En la la madrugada de este jueves individuos al servicio del régimen castrista lanzaron un líquido pestilente a la casa donde radica el Movimiento San Isidro, en la que varios de sus integrantes realizan una huelga de hambre y sed.

Tras el shock inicial, los jóvenes descubrieron que la sustancia había llegado también a la cisterna, que alimenta de agua a otros dos inmuebles.

Con gran indignación, los activistas ratificaron su decisión de continuar la huelga mantendrán que el Gobierno libere al músico contestatario Denis Solís, condenado por un tribunal municipal de La Habana a ocho meses de prisión, por un presunto delito de desacato.