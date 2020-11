Activistas cubanos salen a las calles en apoyo a los huelguistas del Movimiento San Isidro

Activistas, artistas y periodistas independientes cubanos salieron este domingo a las 3:00 de la tarde en apoyo a los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) que se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días, constantemente hostigados por las autoridades cubanas.

Como suele suceder, ocurrieron varias detenciones. Una de ellas fue la del activista Julio Llópiz-Casal y la periodista Luz Escobar, quien filmó en directo el momento en que agentes de la Seguridad del Estado se la llevaron arrestada.

La Dama de Blanco Berta Soler y el activista de derechos humanos Ángel Moya también fueron detenidos horas antes cuando salían de su casa para apoyar a los activistas en huelga de hambre desde el miércoles y exigir la liberación de Denis Solís.

En Calzada entre 12 y 10 fue interceptado por agentes del Ministerio del Interior el auto en que viajaban la curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo, pareja del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Genlui iba acompañada de Lester Dubé Pita, Reynier Leyva Novo y Aminta D'Cárdenas.

Los oficiales los amenazaron con cambiar el rumbo, si no querían ser arrestados. A pesar de que acataron lo primero, fueron constantemente perseguidos y vigilados, incluso al detenerse en una cafetería, según comentaron a CiberCuba.

La activista por los derechos raciales y femeninos Marthadela Tamayo, quien se dirigió al Parque Central esta tarde, dijo que la policía estaba concentrada en el lugar.

Por su lado, Jovian Díaz, que también hizo una directa en redes, comentó que el Parque Central estaba lleno de policías y agentes de la Seguridad del Estado, con patrullas y motos. “La gente en la calle está como si nada estuviera pasando”, dice, mientras filma unas personas caminando por la acera con total tranquilidad.

“No está pasando nada, no estamos luchando por nada. Cada vez me decepciono más de la gente, de cómo el pueblo está viendo que unos hermanos están muriendo de hambre por la libertad de Cuba”, lamentó Díaz, quien explicó que no se acercó más al Parque Central para evitar que lo detuvieran, como hicieron anteriormente, cuando lo liberaron en Matanzas.

Según describió, el área está completamente rodeada de oficiales mientras las personas parecen desentendidas de los acontecimientos. Díaz pidió a los cubanos en el extranjero que cortaran el envío de remesas a Cuba, para ver si con ese golpe sacudía la voluntad del pueblo y finalmente se lanzaba contra el régimen.

Durante los días en que los activistas y amigos del Movimiento San Isidro han permanecido sin ingerir alimentos y, en algunos casos, también agua, han sido cercados por las autoridades, con varios episodios de violencia en medio de la resultante debilidad física. Entre ellos, el de la noche del sábado, cuando un sujeto rompió la puerta del inmueble donde se encuentran los huelguistas y lanzó botellas hacia adentro para agredirlos.

Tales hechos se desarrollaron ante la vista impasible de los oficiales en el lugar, que no intervinieron en ningún momento, apuntando a una posible implicación. También han impedido que lleguen personas con alimentos y otras formas de ayudarlos.

Precisamente el sábado, los activistas del MSI convocaron a todos los cubanos que quieran la libertad de la Isla a salir a los principales parques del país, algo que también pidieron a los que viven fuera del archipiélago.

“El régimen nos quiere muertos, pero los únicos que nos pueden salvar son los cubanos. No salvarnos a nosotros, salvar a la nación”, expresó en una directa el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de 72 horas en huelga de hambre y sed.

“Estamos convocando a todos los cubanos y estamos listos a dar la vida por Cuba, queremos que esa vida signifique algo para el cambio en Cuba”, enfatizó Otero Alcántara.