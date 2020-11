Liberan al activista Jovian Díaz en Matanzas

El activista cubano Jovian Díaz fue liberado este viernes en la ciudad de Matanzas, a unos 80 kilómetros de La Habana, donde reside, tres días después de ser arrestado por la policía y permanecer en paradero desconocido.

“Estoy en Matanzas, aquí fue donde estos esbirros me soltaron como un perro. Yo no soy de Matanzas, no tengo familia en Matanzas, no conozco Matanzas… Y sin dinero, son unos terroristas”, escribió Díaz en su página de Facebook, donde se autodenomina “un mambí denunciando desde Cuba”.

El joven activista fue detenido el pasado martes, cuando intentaba llegar a la sede del Movimiento de San Isidro (MSI) en Damas 955, La Habana Vieja, para sumarse a una protesta pacífica por la liberación de Denis Solís. El rapero fue encarcelado hace un par de semanas sin motivo aparente y condenado a ocho meses de prisión en un juicio sumarísimo, por el supuesto delito de desacato.

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández, en huelga de hambre en estos momentos, informó que a “Jovian Díaz lo soltaron en Matanzas y le robaron el dinero” que llevaba encima, y añadió que Humberto Mena, alias El Joker, también había sido detenido el jueves, tras abandonar la huelga de hambre en la sede del MSI por motivos personales.

Son varias las detenciones que la Seguridad del Estado ha realizado para impedir que más personas lleguen a la sede del MSI, que se encuentra sitiado por las autoridades represivas del régimen hace más de cuatro días.

Este jueves, integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta fueron arrestados cuando intentaban trasladarse desde la parte central del país hasta La Habana.

Mientras, en la capital, una de las detenciones más lamentables fue la de Maricelis Cardosa Elías, madre de Iliana Hernández, quien fue a despedirse y a asistir a los manifestantes. Cardosa Elías fue arrestada en la calle ante los ojos de su hija, y trasladada a una estación de policía en Cojímar.

Desde el miércoles, el rapero conocido Maykel Osorbo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el activista Esteban Rodríguez permanecen en huelga de hambre y sed, en respuesta al acoso al que los somete la Seguridad del Estado y por la liberación de Denis.

Mientras que Iliana, el científico Oscar Casanella y los activistas Osmani Torres y Adrián Rubio se mantienen en huelga de hambre también por más de 48 horas.