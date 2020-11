Carta de una escritora a Oscar Casanella: "Cuba te necesita entero"

La escritora y productora Hannah Imbert ha publicado una carta en su página de Facebook en la que se dirige a Oscar Casanella, uno de los activistas en huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana.

“Oscar, Cuba te necesita entero, Cuba se arrodilla ante hombres como tú, Cuba te levanta y te besa. Pero Cuba te necesita vivo, los mártires solo sirven para los matutinos. Si te vas, ellos habrán ganado”, le dice Imbert a Casanella en su carta.

En un tono personal y cercano, la productora del programa "En directo con Eliecer Avila" ruega por la vida de Casanella y le recuerda los motivos por los que ella cree que es más importante que se mantenga vivo y con fuerzas.

“No sé si me recuerdas, seguramente no. Yo era amiguita de tu hermana menor”, rememora Imbert. “Cuando íbamos a estudiar a tu casa, todavía con el uniforme rojo de la primaria; ya tú eras un “nerdito”, un científico inteligente, la promesa de la familia”.

“Por un tiempo te perdí la pista, todos crecimos, cogimos nuestro rumbo y un día te volví a encontrar. Ya no tenías la mirada de “promesa”, ya estabas siendo enjuiciado por decir la verdad, por estar en contra de un sistema totalitario y descarnado. Me sorprendió aquella vez, debo admitirlo, pero aplaudí en silencio tu valentía”.

Casanella, científico bioquímico graduado de Bioinformática en la Universidad de Lausana, es un activista político de 41 años que fue expulsado de su trabajo en el instituto Nacional de Oncología y Radiología (INOR) en el año 2016 por negarse a romper su amistad con otros activistas y opositores políticos. Desde el año 2013 soportó durante tres años la coacción en su centro de trabajo. Finalmente, también fue expulsado en 2016 de su puesto de profesor sin retribución en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana.

"A muchos cubanos la dictadura los pone en un gran conflicto ético y personal al ponerlo a elegir entre su profesión y su vida personal y forma de pensar", ha dicho Casanella en relación a la cuestionada amistad que lo une a Ciro Javier Díaz Penedo, Gorki Luis Aguila Carrasco, Lia Villares y Ariel Urquiola entre otros.

Como activista, Casanella ha dado a conocer la escasez alimentaria que afronta el pueblo cubano. En sus redes sociales postea las vicisitudes para alimentarse, así como otros sucesos que empobrecen la vida material y espiritual de los cubanos. Como otros activistas cubanos, ha sufrido en carne propia la violencia represiva de los agentes cubanos. En 2019 fue golpeado y detenido durante la marcha independiente contra la homofobia.

“Ya tienes ojos tristes de tanto mirarle a la mismísima cara al monstruo. Ya has dormido en calabozos, ya has tenido interrogatorios que te acaban con el alma y te apagan la luz”, le dice Imbert a Casanella.

“Ahora pienso en ti, pienso en cómo la debilidad intenta ganarte, pienso en el sonido de tu estómago vacío, en los dolores de cabeza, en el pulso que cae lentamente, en tu boca reseca, en cómo tu mente de científico te ayuda a sobrellevar esta huelga”, continúa Imbert en una carta que va creciendo en su dolor por la suerte del prójimo.

“Pienso en que te debe latir el corazón diferente. ¿Cómo te cabe ese corazón gigante en el pecho, Oscar? ¿Cómo se puede dormir cuando coqueteas con la muerte? ¿Cómo se toma una decisión tan drástica? ¿Cómo se lo explicaste a tu esposa, cómo tu esposa se lo explicará a tu bebé, cómo soportas las lágrimas de tu madre pidiéndote de rodillas que defiendas tus ideas desde otra trinchera? Yo no te he preguntado nada de esto, no me atrevería”, confiesa Imbert.

“Oscar, tú no me recuerdas, pero yo ahora mismo te siento como mi hermano, como el hermano mayor que sufre”, le comparte la escritora. “Los hijos de puta, los asesinos, se colgarán otra medalla en la solapa, ¿crees que a alguno de ellos le temblará la mano?”

“¿Qué vamos a hacer nosotros sin ti, sin ustedes, cuántas lágrimas más lloraremos, cuántos años más de oscuridad tendremos que soportar? ¡Lucha hermano, pelea con dientes y uñas, párate con el pecho entero delante de ellos, sostenles la mirada como sólo tú puedes! Pero vivo, nosotros te necesitamos entero”. El mensaje de Imbert coincide con el de muchas personas que sufren la situación en la sede del Movimiento San Isidro.

Y termina diciéndole: “Cuba te contempla orgullosa, Denis aún está preso pero ya ustedes han ganado una batalla enorme, ya los tienen contra las cuerdas, ¿se van a dejar tumbar en el último round? ¡Vamos Oscar, vamos muchachos, que los necesitamos vivos CARAJO!”.