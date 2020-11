¿Quiénes han sido los ministros del Interior de Cuba desde 1959?

Seis comandantes del Ejército Rebelde y generales de máxima confianza en la jerarquía gubernamental han fungido como ministros del Interior de Cuba -en siete mandatos- desde la fundación del organismo en 1961.

La muerte repentina del vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo este martes dará paso inevitable al nuevo titular del Ministerio del Interior (MININT), en momentos particularmente cruciales para el futuro del país, marcados por la desaparición de las figuras históricas, una profunda crisis económica, la proliferación de la pandemia y un agravamiento de la represión ante el generalizado descontento de la población.

En horas de la tarde de este martes, el Consejo de Estado de Cuba anunció la promoción al cargo del General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, de 57 años, quien se desempeñaba como viceministro primero del MININT. Se convierte así en el séptimo alto oficial cubano con mandato al frente de la institución.

No es una encomienda que puede tomarse con la misma rutina que suele nombrarse un ministro de Cultura o Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El MININT es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política gubernamental en materia de seguridad del Estado y orden interior del país, y su misión es estratégica para mantener los pilares del régimen totalitario frente a las latentes amenazas de desestabilización social, desencanto político y descarrilamiento de las fidelidades al mando.

Fundado el 6 de junio de 1961, el MININT sustituyó las estructuras del antiguo Ministerio de Gobernación heredado de la etapa republicana. El núcleo de su directiva se había forjado desde los días de la Sierra Maestra, con grupos operativos como el Servicio de Inteligencia Rebelde (SIR) y el Departamento de Inteligencia del Ejército Rebelde (DIER).

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 940/1961 del Consejo de Ministros, el MININT sumó bajo su sombrilla ministerial al Departamento de Información (G-2), que pasó a denominarse Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Policía Marítima, que hasta ese momento formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Hasta ese año operaba en funciones de seguridad interior el Ministerio de Gobernación, que a la llegada de Fidel Castro al poder fue entregado para su conducción al veterano político, periodista y combatiente del Ejército Rebelde Luis Orlando Rodríguez (1912-1989), quien en junio de 1959 entregó la responsabilidad del mando a José Alberto "Pepín" Naranjo Morales (1929-1995), militante del Directorio Estudiantil Revolucionario y luego jefe del Equipo de Coordinación y Apoyo de Fidel Castro.

Pepín Naranjo dirigió el Ministerio de Gobernación entre 1959 y 1961, hasta la constitución del MININT.

De las seis figuras que han llevado desde entonces las riendas del organismo, solo dos están vivos, y el único que permanece en funciones gubernamentales es el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, designado viceprimer ministro en 2019.

MINISTROS DEL INTERIOR DE CUBA (1961-2020)

Ramiro Valdés Menéndez (88 años): Comandante de la Revolución, Héroe de la República de Cuba y hombre con absoluto respaldo de Fidel Castro. Después del triunfo revolucionario fue jefe militar en la región central hasta la fundación de los órganos de la Seguridad del Estado. Formó parte de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI). Ha tenido dos períodos al mando del MININT: 1961-1968 y 1979-1985. Entre ambas etapas fue viceministro primero de las FAR. Su primera etapa estuvo marcada por un intenso trabajo de inteligencia y contrainteligencia en el organismo, penetración en grupos opuestos al régimen y misiones en el extranjero. Una de las labores internas que extraoficialmente se le atribuyen en este primer mandato fue encabezar una investigación interna sobre la presencia e influjo de militantes del Partido Socialista Popular (PSP) dentro de las estructuras del MININT. Volvió a tomar el mando de la entidad por decisión de Fidel Castro para reforzar las tareas de control interno, prisiones y vigilancia de sedes diplomáticas. Su paso por la institución se asocia con los momentos de más cruda represión, maltratos en las cárceles y vigilancia de la vida social del país. Ocupó en 2006 el cargo de Ministro de la Informática y las Comunicaciones, del que fue relevado en 2011 para atender los sectores de la Construcción, la Industria Básica y la Informática y las Comunicaciones.

Sergio del Valle Jiménez (1927-2010): Médico, capitán del Ejército Rebelde y General de División de las FAR. Fue Jefe del Estado Mayor General de las FAR. Estuvo al frente del MININT entre 1968-1979. Se considera que su etapa en el MININT resultó más flexible en el trato a los prisioneros políticos y comunes que el establecido por su predecesor en el cargo. Se desempeñó como ministro de Salud Pública entre 1979-1986.

José Abrantes Fernández (1932-1991): Militante del Directorio Estudiantil Revolucionario, estuvo a cargo de la seguridad personal de Fidel Castro desde los primeros años de la revolución, y ostentó grados de General de División. Fue ministro del Interior entre 1985 a 1989, cuando fue destituido y acusado en la Causa No.2 por abuso de cargo, negligencia en el servicio, uso indebido de recursos financieros y ocultación de información. Sufrió un ataque al corazón mientras realizaba ejercicios matutinos en su celda en una prisión de alta seguridad en Guanajay, actual provincia de Artemisa, en circunstancias no esclarecidas.

Abelardo Colomé Ibarra (81 años): Miembro del Movimiento "26 de Julio", combatiente del Ejército Rebelde y General de Cuerpo de Ejército. Hombre del círculo de estrecha confiabilidad de Raúl Castro. En 1959 fue nombrado jefe del Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER) y en 1960, designado al frente de la Seguridad del Estado. Al fundarse el MININT pasó a ser jefe de la Policía Nacional Revolucionaria hasta 1962. A partir de 1970 asumió la jefatura de la Dirección de Contrainteligencia Militar y, en 1972, nombrado viceministro de las FAR, con la facultad de sustituir a Raúl Castro en caso de ausencia. En 1980 fue designado como Primer Sustituto del Ministro de las FAR. Al producirse la crisis del MININT tras la destitución de Abrantes y la debacle en la dirección del organismo, fue designado ministro, cargo que desempeñó entre 1989-2015. En 2014 puso a disposición su cargo como vicepresidente del Consejo de Estado, según informó Raúl Castro en un discurso. Fue liberado como ministro del Interior y miembro del Consejo de Estado por razones de salud en octubre de 2015.

Carlos Fernández Gondín (1938-2017): Combatiente del Ejército Rebelde como integrante de la columna dirigida por el entonces Comandante Raúl Castro. Al triunfo de la revolución desempeñó varios cargos en la FAR hasta llegar a dirigir la Dirección de Contrainteligencia Militar en 1972. Era considerado un hombre de Raúl Castro, quien lo envió a dirigir la Contrainteligencia Militar en el MININT con el cargo de viceministro primero del Interior, en julio de 1989. Se le identifica como responsable de un ambiente de hostilidad, ajuste de cuentas y pifias en las labores de inteligencia dentro de la institución. Tras el retiro de Colomé Ibarra, fue promovido como titular del MININT en octubre de 2015. Ostentaba el grado de General de División y murió en el cargo.

Julio César Gandarilla Bermejo (1944-2020): Vicealmirante de la Marina de Guerra Revolucionaria. Fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y oficial operativo de contrainteligencia de las FAR, estuvo a cargo de la sección D-10, encargada de la seguridad personal de Raúl Castro. Asumió la jefatura de la Contrainteligencia Militar de las FAR al trasladarse al MININT sus jefes inmediatos Colomé Ibarra y Fernández Gondín. Permaneció como jefe de la CIM en las FAR por 16 años y tuvo bajo supervisión al teniente coronel (luego General de Brigada) Eduardo Delgado Rodríguez con la tarea de vigilar el funcionamiento y el personal de la oficina de Raúl Castro. En 2015 pasó al MININT como viceministro primero y a la muerte de Fernández Gondín, en 2017, resultó promovido como titular del Interior. Su permanencia en el puesto está asociada a un recrudecimiento de la represión y el acoso policial contra los activistas de derechos humanos y los miembros de la oposición en la isla. En 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó en la lista de sancionados por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y Cuba.