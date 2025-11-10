Desmantelan red de desvío de materiales en la Fábrica de Cemento de Santiago de Cuba

Camión con materiales ocupados por la PNR tras operativo en la fábrica de Santiago de Cuba. Foto © Collage Facebook / Héroes del Moncada

Una red de trabajadores de la Fábrica de Cemento de Santiago de Cuba fue sorprendida cuando intentaba desviar materiales de construcción hacia la provincia de Holguín, presuntamente para venderlos en el mercado negro.

El hecho fue revelado por el perfil oficialista Héroes del Moncada, vinculado al Ministerio del Interior (MININT), que aseguró en Facebook que los implicados actuaban con la colaboración de individuos externos a la entidad.

Según la publicación, el grupo había organizado el traslado del cargamento fuera de la fábrica con el objetivo de comercializarlo de forma ilícita.

De acuerdo con el reporte, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) ya seguían los pasos de los responsables y los interceptaron en las cercanías de la localidad de La República, cuando se disponían a sacar los recursos en un camión.

Los materiales fueron ocupados y devueltos a la planta, según indicó el vocero del régimen.

El caso ocurre en un contexto particularmente crítico para el oriente cubano. Santiago de Cuba es una de las provincias más afectadas por el huracán Melissa, que dejó miles de viviendas derrumbadas o sin techos, además de severos daños en la infraestructura vial.

Holguín, adonde se pretendía trasladar el cargamento, también fue duramente golpeada por el fenómeno meteorológico.

Mientras el régimen intenta presentar el operativo como una muestra de “eficacia policial”, el episodio pone de relieve la corrupción estructural, el descontrol y el desvío de recursos estatales en un país donde la escasez de materiales básicos impide a miles de familias reconstruir sus hogares destruidos por los desastres naturales y el abandono institucional.

Además, el caso pone en evidencia un problema aún más grave: el resurgimiento del mercado informal ante la incapacidad del régimen para responder eficazmente a la emergencia provocada por el huracán, dejando a miles de familias desamparadas y sin recursos para reconstruir sus hogares.

El reciente intento de desvío de materiales desde la Fábrica de Cemento de Santiago de Cuba no es un hecho aislado. La crisis económica, el desabastecimiento y el debilitamiento institucional han dado paso a una proliferación de redes ilegales que operan en distintas regiones del país.

Un caso similar involucró a una red clandestina dedicada al tráfico de gas licuado, que operaba con impunidad en barrios enteros, afectando a la población más vulnerable y desnudando las fallas de control estatal sobre los recursos básicos.

En el oriente del país, la inseguridad en zonas rurales también ha ido en aumento. Cuatro matarifes fueron detenidos tras sembrar el terror entre campesinos y familias humildes, imponiendo una especie de ley paralela que se aprovecha del vacío de autoridad y del abandono institucional.

El uso de la violencia y el chantaje para obtener productos del agro refuerza la percepción de impunidad que alimenta estas prácticas.

También ha quedado en evidencia cómo estas redes se extienden más allá del ámbito físico. Una estructura criminal fue desmantelada por estar vinculada al desvío de fondos mediante recargas telefónicas, utilizando identidades falsas y conexiones internas en empresas estatales.

Este patrón evidencia la sistematicidad con la que operan los delitos económicos en Cuba, muchas veces con complicidad de funcionarios o trabajadores estatales.