“En Cuba no hay sistema judicial corrupto”, dice vocero del régimen al rechazar un juicio público para Alejandro Gil

Un supuesto vocero del régimen cubano, identificado como Salvador Capote, aseguró en redes sociales que en Cuba “no hay sistema judicial corrupto” ni fuerzas represivas, al intentar justificar el proceso contra el ex viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, acusado de corrupción y traición.
En una publicación difundida en Facebook bajo el título “¡La trampa está puesta! ¡No caigamos en ella!”, Capote afirmó que la investigación contra Gil fue “exhaustiva y transparente” y defendió la actuación del Ministerio del Interior (MININT) y de la Fiscalía cubana.
“En Cuba no hay fuerzas represivas ni un sistema judicial corrupto. La integridad de nuestros oficiales está fuera de toda duda”, escribió, advirtiendo a los cubanos sobre “no regalar tribuna al enemigo” ni poner en duda la “transparencia de nuestro sistema judicial”.
El mensaje, que circula entre cuentas y páginas asociadas al oficialismo, llega justo después de que la Fiscalía General de la República confirmara que ejerció acción penal pública contra Gil y otros funcionarios, tras una investigación dirigida por el MININT.
La entidad solicitó penas de prisión y avanzó el caso a sede judicial, amparándose en el artículo 156 de la Constitución y asegurando que se garantizó el “debido proceso”.
Las acusaciones contra Gil incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, evasión fiscal y otros delitos considerados de alta traición.
El régimen activó de inmediato la campaña digital #CeroImpunidad, impulsada por dirigentes del Partido Comunista como Susely Morfa, la psicóloga millonaria, y otros cuadros provinciales, para proyectar una imagen de “tolerancia cero a la corrupción” y reforzar el mensaje de unidad política tras el escándalo.
Sin embargo, mientras los voceros del poder intentan blindar el relato oficial, la hija del exministro, Laura María Gil González, rompió el silencio en redes sociales y pidió que el juicio contra su padre sea público y televisado, apelando a los artículos constitucionales que reconocen la libertad de expresión y el derecho a la defensa.
“El pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, escribió la joven, cuestionando las “lagunas” de la versión oficial y defendiendo el derecho de su familia a pronunciarse sin represalias.
Desde Canarias, María Victoria Gil, hermana del exministro y exconductora de la televisión cubana, declaró al medio 14yMedio que la petición fiscal es de cadena perpetua y reconoció sentirse “dolida y avergonzada”.
“Si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, deseo que caiga sobre él todo el peso de la ley”, afirmó, al tiempo que admitió desconocer la situación de la familia directa del exministro.
Entre la justicia y la propaganda
El caso de Alejandro Gil, que pasó de ser la cara visible de las reformas económicas del régimen a símbolo de su derrumbe moral y político, se ha convertido en el proceso más delicado que enfrenta la cúpula cubana en años recientes.
La defensa pública del régimen, expresada en mensajes como el de Salvador Capote, repite una estrategia conocida, que es la de blindar la versión oficial, presentar el caso como ejemplo de “pureza revolucionaria”, y deslegitimar cualquier pedido de transparencia como “maniobra enemiga”.
Pero en una Cuba golpeada por la crisis, los apagones, la inflación y la desconfianza popular, la afirmación de que “no hay sistema judicial corrupto” resuena más como un reflejo del miedo institucional que como una verdad.
El juicio a Gil, si llega a ser público, pondrá a prueba no solo la justicia cubana, sino también la capacidad del régimen de sostener su propio relato ante un país que ya no cree en sus tribunales ni en sus promesas.
