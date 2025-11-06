María Victoria Gil sobre su hermano: "Ha bajado 50 libras, está deteriorado"

Vídeos relacionados:

La abogada y presentadora María Victoria Gil Fernández afirmó que su hermano, el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, “ha bajado 50 libras”, “ha perdido todo el cabello en un año” y se encuentra “en una cárcel de altísima seguridad”.

En entrevista concedida a nuestra redacción María Victoria Gil detalló que la familia puede verlo “cada 15 días”, 15 minutos, según le ha contado su sobrina.

Aseguró que lo ve “totalmente destruido” y “asombrado” por la acusación en su contra, en la que la Fiscalía ha pedido cadena perpetua por un conjunto de delitos que incluye espionaje.

En una entrevista, María Victoria relató que durante una década su relación con Alejandro fue escasa por residir ella en España, y que el proceso ha estado rodeado de “secretismo”, al punto de que no supo con certeza de su detención hasta que la televisión cubana divulgó la nota informativa.

Según su testimonio, su sobrina le comunicó que Gil está preso desde el 7 de marzo de 2024, un mes después de su destitución como ministro, y que el contacto familiar ha sido limitado y vigilado. “Me he sentido relegada… ha sido un silencio absoluto”, dijo.

María Victoria subrayó la gravedad del cargo de espionaje dentro del Código Penal cubano —un delito que, recordó, puede conllevar la pena máxima— y señaló que la petición fiscal es de cadena perpetua.

Aun así, manifestó dudas sobre que su hermano haya cometido tal delito: “No lo veo capaz”, sostuvo, al describirlo como una persona “muy noble”.

Insistió en que los hechos imputados deberían ser esclarecidos públicamente y advirtió que teme por su vida en prisión, más allá del desenlace judicial.

La entrevistada reconstruyó además el calendario inicial de la crisis: dijo que se enteró de la destitución de su hermano el 2 de febrero de 2024 y que, ya en marzo, la televisión cubana informó que Gil había reconocido “graves errores” en su desempeño y que sería investigado por el MININT y la Fiscalía.

Precisó que ese reconocimiento de “errores” no equivale a aceptar delitos, y atribuyó parte del desastre económico a decisiones colegiadas y a una “política de cuadros” que, en su opinión, coloca a personas no capacitadas en puestos clave.

Aun cuando rechazó la idea de que Alejandro actuara por cuenta propia en materias sensibles, María Victoria fue tajante al responsabilizarlo por el deterioro económico vivido por la población y sostuvo que debe “pagar por sus errores” y por los delitos económicos que se le prueben.

Al mismo tiempo, consideró que no debería ser un “chivo expiatorio” de un entramado de poder que —afirmó— aprueba y firma las medidas de mayor calado.

En ese sentido, reclamó transparencia y cuestionó la posibilidad de un juicio a puertas cerradas, al que calificó como un intento de “apresurar” el proceso y limitar el escrutinio público.

Sobre la situación personal y familiar, contó que ha sufrido rechazo social y que incluso llegó a perder contacto con su sobrina durante meses, en un contexto de miedo e incertidumbre.

Pese a las diferencias y a sus críticas al papel de Alejandro en la crisis, aseguró que lo apoya en su derecho a defenderse y reiteró su llamado a que el caso se conduzca con información verificable, respeto al debido proceso y garantías para su integridad física mientras permanece en prisión.

El exministro permanece en prisión provisional desde hace más de un año y medio, acusado de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos.

La Fiscalía presentó las actuaciones ante el Tribunal Supremo Popular el 31 de octubre y, según su hermana, el juicio se celebrará antes de que termine el año.