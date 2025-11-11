Seguridad del Estado impide a Dama de Blanco salir del país

Vídeos relacionados:

La Dama de Blanco y activista cubana Leticia Ramos Herrería fue impedida de salir del país por las autoridades del régimen, cuando intentaba viajar a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Ramos Herrería, quien ya había sido detenida a inicios de noviembre, relató en un video publicado en redes sociales que fue separada del grupo de pasajeros en el aeropuerto y conducida a una sala aislada, una práctica habitual de la Seguridad del Estado contra opositores y defensores de derechos humanos.

“Dos miembros del MININT me informaron que tenía prohibido viajar, porque no querían que participara en un evento de las Damas de Blanco en Estados Unidos”, explicó la activista.

Según su testimonio, fue retenida durante varias horas y posteriormente liberada. Ramos Herrería responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado por cualquier cosa que pudiera sucederle, recordando que su situación en materia de salud.

Represión sistemática contra las Damas de Blanco

Este nuevo acto de represión no es un hecho aislado. El régimen cubano ha impedido en múltiples ocasiones los viajes de miembros del movimiento Damas de Blanco, organización que desde su fundación en 2003 exige la liberación de presos políticos y denuncia las violaciones de derechos humanos en Cuba.

Las activistas —premiadas internacionalmente por su labor pacífica— han sido objeto de detenciones arbitrarias, amenazas y confiscaciones. El veto de salida del país se ha convertido en una herramienta recurrente del gobierno para castigar el activismo cívico y aislarlo del apoyo internacional.

Una vida en riesgo y un país sin derechos

El caso de Leticia Ramos Herrería vuelve a poner en evidencia la política de control y castigo del régimen contra quienes piensan distinto. Negarle viajar para atender un problema de salud grave no solo viola su libertad de movimiento, sino su derecho a la vida y a la atención médica.

“Si me pasa algo, será responsabilidad de la Seguridad del Estado”, advirtió Ramos Herrería en su mensaje.

Mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de apertura y diálogo ante el mundo, la represión contra las Damas de Blanco continúa, con mujeres que —a más de dos décadas de fundado el movimiento— siguen siendo detenidas, hostigadas y silenciadas.

Una historia de lucha

Con más de veinte años de existencia, las Damas de Blanco se han consolidado como un emblema de la resistencia pacífica en Cuba. Su imagen —mujeres vestidas de blanco y portando gladiolos en sus marchas dominicales— se ha convertido en un símbolo de dignidad frente a la represión.

Bajo el liderazgo de Berta Soler, el movimiento ha mantenido firme su activismo a pesar del hostigamiento constante de la Seguridad del Estado. El reconocimiento internacional no tardó en llegar: en 2005 recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo.

Recientemente, Soler fue distinguida con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 por su trayectoria en defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba.