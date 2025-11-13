Exoficial del MININT detenido en EE.UU. dice que le han negado documentos clave antes de su audiencia

Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, exoficial del MININT, permanece detenido por ICE mientras denuncia violaciones a su derecho a la defensa.

Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, exmayor del MININT, exmiembro de la escolta de Fidel Castro y figura polémica dentro y fuera de Cuba, enfrenta este jueves una audiencia crucial de deportación en Estados Unidos sin poder acceder, según dice, a los documentos legales que podrían salvarlo de ser enviado a la isla.

La denuncia fue revelada por Source New Mexico, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro especializada en periodismo de investigación sobre gobierno estatal, políticas públicas y funcionarios en Nuevo México. El medio entrevistó telefónicamente a Bolufé, quien se encuentra detenido en el Torrance County Detention Facility, un centro administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y operado por la privada CoreCivic.

“Si regreso a Cuba, mi vida estará en peligro”, dijo el cubano en la entrevista, realizada en español. Afirma que en su país lo esperan prisión, tortura y represalias por haberse declarado disidente y apoyar abiertamente a Donald Trump.

Un centro en crisis: sin contrato y con denuncias de abusos

El centro donde está recluido Bolufé opera sin contrato vigente desde el 31 de octubre, debido al cierre parcial del Gobierno federal. Aun así, ICE mantiene allí a unos 550 detenidos.

Las condiciones han alarmado incluso a autoridades estadounidenses. El senador demócrata Martin Heinrich pidió a ICE que retire de inmediato a los inmigrantes del penal mientras no exista un contrato válido que regule su operación.

Pero Bolufé asegura que la crisis del centro no es nueva. Afirma que desde hace semanas él y otros migrantes enfrentan obstáculos constantes para contactar abogados, acceder a la biblioteca legal o recibir materiales jurídicos, incluidos libros que su expareja, Haymel de la Vega, envió sin éxito al penal.

En una carta enviada a Source New Mexico y firmada por otros seis detenidos, Bolufé describe un patrón de negación de derechos y trabas deliberadas que afectan su defensa como llamadas telefónicas de mala calidad, interrupciones de funcionarios durante consultas con abogados, y más de 30 solicitudes sin respuesta para usar la biblioteca legal.

“En la práctica, es imposible acceder a la biblioteca”, escribió.

Bolufé también asegura que antes de llegar al centro de Nuevo México estuvo detenido en la instalación conocida como “Alligator Alcatraz”, donde, según afirma, permaneció encadenado entre 24 y 36 horas, sometido a temperaturas heladas, con luces permanentemente encendidas y guardias que les gritaban insultos racistas.

Dice que perdió movilidad en una mano y aún sufre dolor y entumecimiento.

Entre los documentos que ICE no le permite recibir, según denuncia, están testimonios de otras personas que pasaron por ese centro y que podrían servirle para demostrar las condiciones abusivas ante el juez de inmigración Brock E. Taylor.

Un pasado rodeado de poder, sombras y polémica

La historia pública de Rogelio Bolufé siempre ha estado marcada por contradicciones, poder y dudas.

Según reportes previos, Bolufé fue exmayor del Ministerio del Interior y trabajó más de 15 años en el equipo de seguridad personal de Fidel Castro, incluso viviendo por temporadas en la casa del propio dictador. Diversas fuentes lo han descrito como parte del círculo más cercano del castrismo.

Sin embargo, cuando llegó a Estados Unidos en 2020, su discurso fue tan errático como polémico: en entrevistas declaró que venía a “hacer a Cuba libre”, pero también dijo sentirse “orgulloso de lo que era” dentro del régimen. Algunos analistas llegaron a sugerir que podría tratarse de un doble agente.

Su vida en Miami no fue menos confusa. Nunca obtuvo residencia, ni permiso de trabajo, ni estatus migratorio estable. Aun así, se movía en círculos del exilio, publicaba fotos con Sandro Castro y figuras del clan familiar, y se presentaba como opositor.

El arresto que lo hundió en un limbo migratorio

Su arresto ocurrió el 17 de agosto de 2025 en Miami-Dade por posesión de cocaína tras un control policial. Aunque Bolufé negó la droga y aseguró que no era suya, la detención fue suficiente para que ICE lo tomara bajo custodia.

Días después se supo que su situación era aún más delicada: no tenía residencia, ni visa, ni permiso de trabajo en EE.UU., lo que lo hacía deportable en cualquier momento.

Para complicar más su panorama, el régimen cubano lo incluyó en su Lista Nacional de Personas Vinculadas al Terrorismo, alegando supuestos planes de sabotaje contra infraestructuras. Esa etiqueta lo coloca en un territorio gris donde Cuba lo reclama como “terrorista”, pero ICE ha evaluado deportarlo no a la isla, sino a México o Ecuador, países por los que transitó antes de llegar a Estados Unidos.

A pocas horas de la audiencia que definirá su destino, Bolufé dice que lo único que puede hacer es esperar un milagro.

“Pido oraciones, porque Dios está con nosotros todo el tiempo”, dijo al medio estadounidense.