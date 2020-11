Anamely Ramos: “Esta sociedad no puede seguirse construyendo desde el poder de un poquito de gente"

La activista Anamely Ramos -antes de ser arrestada nuevamente en la madrugada de este viernes- explicó en una primera transmisión en directo detalles de cómo fue el operativo que este jueves 26 de noviembre condujo al desalojo de los huelguistas de San Isidro de su sede, al tiempo que calificó de "absurda" la excusa empleada por el gobierno para hacerlo.

La joven historiadora del arte explicó que tras sacarlos por la fuerza de la casa, a las mujeres las montaron en patrullas individuales y a los hombres en un “carro jaula”. A todos les resetearon los móviles. Luego los llevaron a una estación en la que estuvieron mucho tiempo y donde fueron testigos de cómo el presunto personal sanitario que invadió la casa de Damas 955 en realidad eran policías “disfrazados”.

Aprovechó para explicar que a ninguno de los que estaban en San Isidro les hicieron PCR alguno, ello cuando presuntamente el motivo para entrar al lugar fue el resultado alterado de una prueba que le habían hecho al periodista Carlos Manuel Álvarez. “Para que vean como manipulan y utilizan todo lo que les da la gana para sus propósitos”, comentó.

Ramos mostró desde la puerta de su edificio cómo la estaban vigilando varios policías y agentes de la Seguridad del Estado, y explicó que todo eso era para impedir que ella intentara regresar a la de sede del MSI, donde quedaron los objetos personales de todos los huelguistas.

“¿Y todo eso por qué?, porque nosotros estábamos dentro de una casa legalmente y además la huelga de hambre no es una ilegalidad en Cuba tampoco”, precisó. Anamely considera que simplemente el gobierno no supo gestionar “el problema porque son totalmente incapaces y además porque no reconocen nada que no sean ellos mismos", y de ahí, "una vez más la mentira, una vez más la simulación".

“Me da mucha pena porque esto no es posible, no es posible seguir viviendo en un país así donde todo el mundo simula, donde todo el mundo miente, donde todo el mundo dice que es lo que no es", argumentó.

“Tienen a un país entero pasando hambre, pasando trabajo, esas personas que están ahí (los policías) están pasando trabajo igual y están siendo usados por un gobierno asqueroso, que lo único que hace es mentir y difamar personas. Si tuvieran una sola prueba contra nosotros ya la hubieran sacado", añadió.

Ramos, que llevaba casi dos días en huelga de hambre en el momento del desalojo, concluyó que la sociedad cubana "no puede seguirse construyendo desde el poder de un poquito de gente que decide invalidar los derechos de todas las demás personas”.

Un rato después de esa directa, la curadora y crítica de arte decidió salir de su casa y fue arrestada de inmediato.

Todavía está en paradero desconocido a Luis Manuel Otero Alcántara, aunque el resto de los activistas detenidos en la noche del jueves incluido el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, ya han han sido liberados.

En un principio, Otero fue dejado en casa de la poeta y activista Katherine Bisquet, sin embargo, al insistir en regresar a su casa, que se mantiene cercada por la Seguridad del Estado, lo montaron nuevamente en un vehículo policial.

Momentos antes del allanamiento violento de este jueves, tres presuntos doctores se presentaron en la sede del MSI con el pretexto de llevarse a Carlos Manuel. Los sujetos, que no accedieron a identificarse cuando los huelguistas lo requirieron, insistieron en que Álvarez debía acompañarlos porque la prueba PCR que le realizaron al llegar a La Habana había dado "alterada". Ante la negativa de los presentes de que el periodista saliera del lugar, uno de ellos advirtió que, en ese caso, tendrían que denunciarlo.