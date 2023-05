Activista Osmani Pardo se va de Cuba tras cumplir un año de prisión domiciliaria

El activista cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro, se fue de Cuba luego de cumplir un año de reclusión domiciliaria por el supuesto delito de resistencia.

Pardo Guerra llegó a Alemania este martes luego de largo tiempo de acoso, actos de repudio, amenazas y represión del régimen cubano por sus implicaciones en las protestas del Movimiento San Isidro.

Captura de Facebook / Osmar Pardo Guerra

El opositor tomó un vuelo de la aerolínea Condor para la ruta Habana-Frankfurt y partió acompañado de su esposa.

"Me voy de mi país forzado por todo lo antes mencionado, aquí no me dejan vivir ni trabajar, me cierran las puertas donde quiera y amenazas desde números privados diciendo que ojo con publicar en las redes sociales que puedo amanecer tirado en cualquier esquina", fueron las palabras transmitidas en un video de Osmani Pardo publicado por la activista Iliana Hernández.

Pardo Guerra fue arrestado en 2021 luego de que pusiera en su casa el tema “Patria y Vida”, convertido en símbolo de las protestas y de los opositores al régimen castrista y en reiteradas ocasiones ha insistido en su carácter pacífico y el buen comportamiento que mantiene en su barrio.

“Si hasta ahora la he mantenido en el anonimato es porque soy una persona bastante reservada y observadora, son muchos los casos que he visto de como trabaja la seguridad del estado G2, tratan por todos los medios de destruir las personas que más quieres, las relaciones, las familias y no quise exponer a mi esposa a eso”, afirmó a su arribo a Europa donde, presuntamente, pedirá asilo político.

En noviembre de 2020, el nombre de Osmani Pardo Guerra cobró notoriedad luego de unirse a los integrantes del Movimiento San Isidro para exigir la libertad del rapero Denis Solís, detenido y encarcelado tras un juicio sumario por el supuesto delito de desacato.

Movimiento San Isidro

Pardo Guerra se sumó a la huelga de hambre que llevaron a cabo varios de los activistas acuartelados en Damas 955, sede del MSI.

Como otros miembros de San Isidro, unos obligados al exilio, otros sin poder regresar a Cuba, se sumó a la nómina de los acuartelados que ya no se encuentran en el país, como Esteban Rodríguez, Katherine Bisquet, Oscar Casanella, Anamely Ramos, Adrián Rubio, Omara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández; otros, como Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero, continúan presos.

"Sigo y seguiré luchando por la Libertad de Cuba y donde quiera que esté daré lo mejor de mí hasta lograrlo", dijo Pardo Guerra desde Alemania.

Ese país europeo ha sido el destino de muchos exiliados que huyen del acoso policial cubano. Algunos, como la activista y periodista independiente Daniela Rojo, han llegado al centro de acogida para refugiados de Frankfurt para pedir asilo después de la persecución sufrida en la isla.

También los familiares del preso político Andy García Lorenzo pidieron asilo político en esa nación tras escapar de Cuba y se recluyeron en un campamento para refugiados.