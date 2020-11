Periodista independiente Abraham Jiménez: “El régimen ha dado fiel muestra de su calaña”

El periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa condenó el violento desalojo que sufrieron los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) por agentes de la Seguridad del Estado el jueves, un acto que en su opinión es una muestra de la “calaña” del Gobierno.

“El régimen cubano acaba de dar fiel muestra de su calaña. Sigan apoyándolo, sigan haciéndole la cama, que nos van a golpear a todos”, expresó en su muro de Facebook.

Jiménez Enoa dedicó su columna que escribe mensualmente en el diario norteamericano The Washington Post al MSI, el cual, en su opinión, le ha hecho un desnudo al régimen cubano.

“Se le ha parado de frente, como pocas veces sucedió, y lo ha hecho posar en su estado más puro. El resultado es un retrato de época que conocemos desde seis décadas atrás, pero que ahora con la ayuda de internet sacudió el polvo, ganó en nitidez y alcance: el horror, como método coercitivo de Estado, para imponer la dominación”, valoró.

Los sucesos ocurridos la noche anterior en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, donde radica la sede del Movimiento, han levantado indignación en las redes sociales, e incluso surgió una iniciativa para declarar el 26 de noviembre como el Día de la Vergüenza Nacional.

Muchos cubanos han repudiado la detención violenta de 14 integrantes del MSI, entre los que se encontraban seis huelguistas de hambre.

El grupo decidió recluirse en protesta por la encarcelación de otro miembro del Movimiento, el rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por el supuesto delito de desacato.

La Policía política rompió la puerta del domicilio y tras irrumpir violentamente, logró sacar por la fuerza a todos sus 14 moradores.

Minutos antes, ciudadanos denunciaron que se produjo una caída general de las redes sociales. Todos coincidieron en que el régimen decidió bloquear el acceso a Internet para impedir que las víctimas y los testigos del lugar transmitieran al mundo el desalojo.

Estos hechos no sorprenden al reportero Jiménez Enoa, quien más de una vez ha sido detenido y amenazado por denunciar la realidad cubana en un medio de prensa de Estados Unidos.

En octubre pasado, agentes de la Policía y la Seguridad del Estado lo sometieron a un interrogatorio de casi cinco horas, durante el cual le advirtieron que lo llevarían a los tribunales si continuaba su trabajo como colaborador del diario The Washington Post.

“Este post es, sobre todo, para aquellas personas que creen que en Cuba no impera un régimen dictatorial”, alertó en una publicación en su Facebook.

“Cuando llegué a la supuesta estación policial donde sería la cita: me desnudaron para registrarme, me esposaron y me obligaron a ir con la cabeza abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil hacia Villa Marista, el departamento de la Seguridad del Estado”, contó.

“Ahí me dijeron que si vuelvo a publicar en The Washington Post me procesaran por usurpación de funciones porque el medio no está acreditado en Cuba, que comenzarán una guerra contra mi familia y mis allegados, que todo esto era porque detrás de mí está el Gobierno de Estados Unidos”, añadió.

“Después de muchas otras amenazas, al regreso, no me esposaron, pero igualmente me trasladaron con la cabeza abajo”, precisó.