Locutor Yunior Morales desde la manifestación ante el Ministerio de Cultura: "No al castigo, no a las represalias"

El presentador cubano Yunior Morales, locutor del Instituto Cubano de Radio y Televisión en varios canales oficialistas, estuvo ayer entre los manifestantes que se reunieron frente a la sede del Ministerio de Cultura, en el barrio habanero del Vedado.

Mientras que hasta el momento ningún medio de la prensa oficial cubana ha mencionado la multitudinaria protesta que tuvo lugar frente el MINCULT, Morales sí decidió ir por su propia cuenta a apoyar a los artistas que se solidarizaron con el Movimiento San Isidro, según contó en su muro de Facebook.

En un mensaje dirigido "a la familia cubana, donde quiera que se encuentre", el presentador aseguró: "¡Qué bien sería unirnos más, querernos más, quitar el castigo!".

"No al castigo y que los médicos puedan venir a Cuba y no ser castigados por quedarse", agregó.

Al fondo de la transmisión en vivo, podían verse a los manifestantes sentados aplaudiendo para recordarles su presencia a las autoridades culturales.

Morales es un frecuente crítico del gobierno en las redes sociales.

Hace apenas tres semanas, el presentador denunció las represalias que sufre por expresar su sincera preocupación por la realidad del país y la gestión política, y comentó a sus seguidores cómo los directivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión han comenzado a quitarle varios contratos de trabajo, entre ellos promociones que realizaba, como represalia por sus opiniones.

"Quítenmelo todo. Si esa es la represalia, no soy el primero", expresó Morales en Facebook, tras considerar que es hora ya de que exista el debate en Cuba y una buena comunicación.

"Si no van a pasar años de seguir atrasados en tantas cosas, ¡hasta en la comunicación! Eso da pena", indicó Yunior a sus seguidores.

"Puedo equivocarme, pero tengo ese derecho porque es lógico y natural. Algo me puede gustar o no. No estoy loco, estoy cada día más cuerdo", señaló el joven quien comentó que su salario en Cuba no es suficiente para restaurar las grietas que tiene su vivienda y teme protagonizar, un día de estos, un derrumbe más en La Habana.

Morales se refirió también en esta directa a la mala costumbre que hay entre los cubanos en la isla de tildar de "opositor pagado por el Imperio" a toda persona que discrepa con las políticas gubernamentales.