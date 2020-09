Locutor cubano responde a quienes le llaman mercenario por criticar al gobierno

El locutor cubano del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Yunior Morales, respondió a quienes le llamaron mercenario por criticar al gobierno a raíz de las declaraciones sobre "las tripas de gallinas decrépitas" para alimentar a la población.

"Sabía que vendrían con el mismo discurso de que por yo emitir un criterio ya soy mercenario enemigo pagado por el llamado imperio Jejejejeje. No cambian, por mis pocas palabras lo que me satisface es que la mayoría de mi pueblo reconoce la mejor intención, hasta los que callan por miedo", dijo el locutor.

En un post publicado en la red social Facebook, Morales dirigió sus palabras a quienes "lo calumnian y escudriñan a ver qué pueden usar para desmoralizarle".

"Preguntan por qué no hablo del bloqueo, respondo: Porque tendría que mencionar este y todos los bloqueos, cuando me censuran por expresarme violan mucho más que la constitución", indicó.

Morales sostuvo que se siente bien y nadie pagó por su breve y preciso comentario. "Es mi libre expresión la que se pronuncia, Libertad desde mi posición como ser humano con valores".

"Si me arriesgo ha sido para bien de los míos, sin querer ser líder ni ganar algo a cambio. Tengo claro que puedo perder mi paz por ser correcto y ver más allá, me preocupa mi madre que teme por mi, sabemos que muchos no están acostumbrados a decir y escuchar verdades. Supongamos que me equivoqué, a eso también tengo derecho", añadió.

"Cuba no se reduce a la palabra Gobierno, Cuba es Pueblo y me duele ser parte de tanto atraso y estancamiento. La vida se va y no se vislumbra un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones. Lo básico hace años que escasea y sobrevive el que adula y hay quienes negocian con el sufrimiento general. A mi sí me importa Cuba, reconozco lo bueno y agradezco al justo", agregó.

Morales dijo que ahora lo catalogan de licenciado ignorante sin conocimientos porque no dice "lo que quieren escuchar, de otro modo sería bien acogido. Por supuesto que conozco de tripas aunque no las consumo y veo cómo nos quedamos sin vida haciendo colas para alcanzar un poco aquí o allá".

"No lameré zapatos, eso se lo dejo a los fanáticos oportunistas que sí quieren ganar méritos a costa de maldecirme", dijo. "Estoy tranquilo, en paz, no perderé mis buenos sentimientos. Si me quitan profesión y sus manos en mi hombro, no dejaré de ser mejor persona".

Yunior Morales envió un contundente mensaje al Gobierno cubano en el que habló "sin rodeos" y "directo".

"Respeto para el pueblo cubano. Las tripas, gallinas "decrépitas" y los restos se los comen ustedes. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias", comunicó.