Yasser Castellanos en contra de la reunión en el MINCULT: “Se cometieron tristes errores”

El artista cubano Yasser Castellanos, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), emitió una declaración en la que muestra su desacuerdo con la postura adoptada por los artistas que el viernes se plantaron frente al Ministerio de Cultura en apoyo al grupo y exigiendo ver al ministro Alpidio Alonso.

Castellanos, quien estuvo varios días en huelga de hambre junto a sus compañeros en la sede del MSI, hasta que sufrió problemas de salud que lo obligaron a volver a comer, mostró su decepción por el resultado que tuvo el encuentro entre el viceministro Fernando Rojas y los artistas con los que se reunió.

“Anoche ocurrió algo muy importante, se reunieron alrededor de 100 personas de manera espontánea en un espacio público para hacer exigencias, exigencias que están en el aire, que forman parte de los sentimientos de todos nosotros, todos lo que estamos padeciendo este país”, expresó.

“Pero se cometieron tristes errores. Cuando dentro de las exigencias, cuando las estaban leyendo dijeron: ‘Que se revise el caso de…’, eso lo que ilustra es un desconocimiento del caso de Denis Solís, desconfianza, probablemente el pensamiento: ‘Yo no sé quién es ese muchacho, a lo mejor es un delincuente…’ Las personas que hicieron las exigencias no estaban involucradas con el caso de Denis Solís”, afirmó.

En opinión del activista, en la reunión que sostuvieron las autoridades del sector cultural con los 30 artistas que representaron a todos los congregados en la calle, se llegó a un acuerdo que obvió lo más importante: la liberación del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por un supuesto delito de desacato, y por quien se inició la huelga de hambre.

“Fallo terrible, garrafal; ahí tenían que haber estado los 14. ¿Quién se lo merecía más que nosotros? Aquí ha colaborado un montón de gente, pero los que pagaron el precio más caro fuimos los 14 que estábamos allá adentro, los que estábamos corriendo el mayor riesgo, los que levantaron toda esa simpatía fuimos los 14 que estábamos ahí. Nadie tuvo la lucidez de exigir que estuviéramos allí nosotros”, subrayó.

“Ahí no teníamos que ir a estar negociando con ellos ni p*...., lo que teníamos era que exigirles, exigirles que liberaran de una vez a Solís y Alcántara. Por lo menos la negociación tenía que haber sido con Alcántara, que es el que más ha sacrificado en este asunto”, recalcó.

“Perdimos tremenda oportunidad. ¿A negociar con esa gente? ¿Una promesa ‘que si la semana que viene, que si ahora’…? Tania (Bruguera), ¿Cómo que ese tipo no sabía, quien quiera que fuera, que hay represión? A estas alturas del campeonato no podemos aceptar una cosa así. Todos ellos son unos mentirosos, todos ellos están destruyendo este país. Con esa gente no se negocia, se le exige. No nos vamos de aquí: ‘Que vengan para acá los 14, por lo menos Luis Manuel’”, remarcó.

Castellanos precisó que mientras los artistas estaban conversando con el viceministro y otros dirigentes del sector, las profesoras y activistas Omara Ruiz Urquiola y Anamely Ramos tenían una patrulla afuera de sus casas, y a él mismo le cortaron el teléfono.

También manifestó su preocupación por la situación del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, hospitalizado contra su voluntad y aún en huelga de hambre.

“¿Cómo es posible que hayan salido de allí con promesas, si esta gente llevan una bola de años prometiéndonos, 60 años haciéndonos promesas que no han cumplido, nos siguen despreciando y nos siguen poniendo el pie arriba”, cuestionó.

“Denis Solís y Luis Manuel Otero tienen que estar en la calle ya, hay que quitarle las patrullas y la vigilancia a toda la gente, a todo el mundo, a los 14. Ninguno de nosotros puede tener vigilancia. En realidad ningún cubano puede tener vigilancia. Pero si vamos a empezar por algo, cojones, tenemos que empezar por ahí”, repitió.

El artista dijo que por problemas personales no pudo asistir a la protesta en el Ministerio de Cultura, pero que se alegró mucho cuando se enteró de la iniciativa.

“Era hermoso lo que estaba ocurriendo, era una oportunidad magnífica, pero para nada me esperaba ese desenlace. Después de las exigencias que se leyeron antes de entrar a la reunión, con una determinación…, parecía que iba a ocurrir algo importante”, recordó.

“Siempre nos han hecho lo mismo, siempre nos han dividido: ‘No puede pasar todo el mundo, nada más pueden pasar este grupito’. No, que vengan ellos y salgan afuera. Que la negociación ocurra delante de todo el mundo, que se escuche por audio lo que se está hablando, que todos los reunidos, todos los que están arriesgando algo, todos los que se movieron, todos a los que le importa que estén escuchando la negociación. Está bueno ya de secretos ni de élite negociando nada”, remarcó.

Por último, Castellanos reiteró que el rapero Maykel Osorbo también continúa en huelga de hambre y ya tiene daños en los riñones, y que tanto él como Otero Alcántara podrían sufrir un fallo multiorgánico.

“A quienes les importa esto, un abrazo; a quienes están cometiendo errores, recapaciten, piensen, traten de contribuir con la razón, con lo que es necesario, importante”, agregó.

“Tenemos que ponernos de acuerdo y hacer algo ya”, concluyó.

Además de Castellanos, la activista y profesora de diseño Omara Ruiz Urquiola, quien estuvo acompañando a los huelguistas de San Isidro hasta que la sede fue desalojada, la emprendió contra los artistas que dialogaron con las autoridades de Cultura sin la presencia de Otero Alcántara y los demás miembros del MSI.

“Lo que ocurrió anoche en el Ministerio de Cultura fue otra edición del Zanjón, que caiga la vergüenza histórica con los nuevos protagonistas del Zanjón”, dijo Ruiz Urquiola.

“Tuvieron que pujar porque Luisma y Maykel estuvieran ahí. No tienen derecho a hablar por nosotros. Es inconcebible tratar de ganar gloria con el sacrificio ajeno”, subrayó.