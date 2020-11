Yotuel Romero dedica unas emotivas palabras a su madre: "Sé que me fui muy temprano de tu lado"

El cantante cubano Yotuel Romero ha acudido a las redes sociales para enviar a su madre Zoe unas hermosas palabras en las que le da las gracias por haberle dejado "volar sin miedo" desde muy joven a pesar de ser único hijo.

El escenario perfecto para compartir sus sentimientos fue su perfil oficial de Instagram, donde el integrante de la agrupación Orishas subió una preciosa imagen de los dos junto a su dedicatoria.

"Sé que me fui temprano de tu lado mami, que me dejaste volar sin miedo y como hijo único nunca fuiste egoísta con tus sentimientos. Nunca podré pagarte, PERO INTENTARÉ que siempre estés orgullosa de mí en cada paso que dé en la vida. Z.O.E son las siglas de mi madre que en la vida ha sido madre y padre a la vez", reza el post del artista isleño.

La señora, quien no puede esconder el gran orgullo que siente por su hijo, le dejó a Yotuel en el tablero de comentarios de la propia publicación un bonito mensaje en el que también le agradece, en su caso, por haberle dado el honor de ser su madre.

"Gracias a ti hijo por haberme dado el honor de ser tu madre, 'como las gaviotas pasan, tus quince primaveras, como mis años mozos, que lentamente se alejan, juntos hemos vivido alegrías y penas, juntos hemos andado, por arcoiris y estrellas'", añadió Zoe.

Varias han sido las ocasiones en las que en la cuenta de Instagram del cantante ha quedo reflejado esa gran unión y amor que existe entre él y su madre.

Una de las fechas en la que nunca faltan las muestras de cariño de Yotuel hacia Zoe es en cada cumpleaños de la señora. Ejemplo de ello fue cuando la mujer cumplió 65 años de edad y el intérprete de Ámame como soy le envió una felicitación en las redes sociales en la que utilizó fragmentos de la canción Mírame del álbum Cosita buena de Orishas.

"Hey mama, flor, princesa eres. Dios te bendiga a ti entre todas las mujeres. De corazón rebelde, mulata de sentimiento alegre, sonrisa perfecta, siempre contenta. A pesar de la tormenta nunca tú estuviste ausente, a pesar de los problemas siempre tú estuviste fuerte. Ella he nadado a contracorriente, y sigo por tu senda sin perderme, sin esconderme. Me enseñaste que ser negro no es ser diferente, a pesar de lo que dicen to' esa gente. Hoy sigo aquí en la lucha diaria y el guerrero está en el área, sin represalias, sin represalias. Como quiero yo a mi pura. Así llamamos a nuestras madres en Cuba, Por ser puras en amor, en corazón, dedicación, en valor, e impuras cuando la cosa allá está dura, dura, dura", escribió en su día.

