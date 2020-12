Escritora nicaragüense Gioconda Belli se solidariza con el Movimiento San Isidro

La afamada poetisa nicaragüense y exmilitante sandinista Gioconda Belli se sumó este lunes a la ola de solidaridad con el Movimiento San Isidro, y participó en una iniciativa de "susurro poético" organizada por Amnistía Internacional (AI) en apoyo a los artistas y activistas cubanos.

"Esto es para Luis Manuel Otero, para Denis Solís, para Anamely Ramos, para el Movimiento San Isidro en Cuba, para todos los que han estado allí aplaudiendo y que están dando una muestra de solidaridad extraordinaria", comenzó diciendo la escritora.

Belli, que participó en la Revolución Sandinista y ahora es una feroz crítica del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, añadió en su mensaje que "es verdad que nadie nos puede quitar la libertad, pero la libertad también necesita respirar, necesita moverse, necesita el aire de la isla para poder seguir produciendo".

La poetisa luego dedicó su poema "Terquedad de los sueños" a los miembros del Movimiento San Isidro y a quienes se manifestaron para apoyar sus derechos en La Habana.

"No querrás convencerme de quedarme callada / No querrás que dimita de mis sueños / No impedirás que recoja los trozos quebrados / Los esconda, y a media noche intente remendarlos", dice el poema.

Sobre la iniciativa, Amnistía Internacional ha asegurado que "leeremos poesía hasta que haya diálogo genuino con las autoridades en Cuba y estas pongan fin a la represión".

Además de AI, diversas organizaciones independientes defensoras de los DDHH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo y Human Rights Watch han pedido a las autoridades cubanas la liberación de Solís y el cese de la represión contra el Movimiento San Isidro.