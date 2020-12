Luis Manuel Otero da sus primeras declaraciones en libertad: "Este es nuestro momento"

"Este es nuestro momento", afirmó el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en sus primeras declaraciones este martes tras ser liberado por la Seguridad del Estado, luego de los reclamos de personalidades, organizaciones internacionales y de miles de cubanos dentro y fuera del país.

En entrevista a la agencia Cubanet, Otero Alcántara aseguró: "Lo que tengo que hacer yo hoy, lo voy a hacer yo hoy. Si me muero antes o si nos pasan por encima, ya tendrá mi hijo que coger la bandera, pero este es nuestro momento. No tenemos otro. Estamos conectados".

El líder del Movimiento San Isidro fue sacado el lunes del hospital habanero Manuel Fajardo, donde permaneció ingresado en contra de su voluntad, en aislamiento y bajo vigilancia de la Seguridad del Estado, desde que fuera arrestado el jueves en la noche junto a otros 13 activistas que se encontraban acuartelados en la sede del movimiento, en Damas 955, en La Habana Vieja.

En ese inmueble, él junto a varios integrantes del MSI y otros activistas libraron una huelga de hambre y de sed desde el 18 de noviembre, en demanda de la liberación del rapero Denis Solís, quien fue condenado a ochos meses de cárcel por el supuesto delito de desacato a la autoridad.

En sus primeras horas en libertad, Otero Alcántara reafirmó la razón que los llevó a iniciar una medida extrema como la huelga de hambre y de sed: "Mi objetivo es la democracia y la libertad de Cuba y, en este preciso instante, mi objetivo número uno es sacar al Denis de prisión".

"Denis tiene que estar fuera de prisión porque se violó el debido proceso", sostuvo el artista visual.

Aunque reconoció no estar al tanto de todo lo ocurrido tras el desalojo violento de la sede del MSI y el arresto de las 14 personas que se encontraban dentro, dijo sentirse feliz y optimista.

"Me han contado de la energía que hay en Cuba ahora mismo. Lo que me han contado es que hay una energía de cambio (...) Siempre he sido superoptimista, un tipo que creo que sí se puede, y sí se puede. Ojalá empecemos el 2021 con un país libre y democrático", expresó.

Manifestó que personas con quienes conversó le comentaron que "la realidad cubana ahora mismo se está creyendo el cambio y que la juventud está viendo un cambio", y afirmó: "Sí vamos a cambiar, familia, vamos a echar lo último".

Acerca de las razones que lo llevaron a deponer la huelga de hambre, Luis Manuel, que este dos de diciembre cumple 33 años, confesó que fue el amor el que lo motivó.

"Yo cedí, yo me di cuenta en la huelga de hambre y de sed que ese enfrentamiento pertenecía a lo bárbaro del siglo XVI, XVII... Ahora mismo el amor es lo que lleva en otra dimensión", subrayó.

"Nosotros estábamos leyendo poesía literalmente. Nosotros empezamos una huelga de hambre y de sed porque nos cortaron los suministros de comida y de agua potable. Y ahí fue cuando ellos me llevaron a esa dimensión, pero nosotros estábamos leyendo poesía por el Denis Solís", dijo Otero Alcántara recordando los inicios de la protesta el 16 de noviembre, cuando los miembros del MSI decidieron leer poemas por la libertad del rapero en distintos sitios de La Habana Vieja, acción que impidió la policía política del régimen.

"Ese va a seguir siendo mi paradigma (...), aseguró, y se refirió a los hechos ocurridos en los últimos días, como un "retoñito al que hemos estado echándole agua".

"Tengo fe, soy un tipo que va morir con la fe... La vida significa mucho ahora mismo para mí", subrayó, y habló sobre los días que permaneció en el hospital y la atención que recibió de una señora, que se supone haya sido una de las enfermeras que lo asistió.

"Esa señora me miraba con una cara así como diciendo come, porque ella no entendía ni de ideología ni entendía del régimen ni de dictadura, ella entendía de un ser humano que estaba delante de ella, que no quería comer y se iba a morir, y ella quería salvar eso por encima de todo... y eso fue otra cosa que me alentó para comer. Le dejé una dedicatoria hecha", reveló el artista.

Otero Alcántara fue liberado el lunes en la tarde y se encuentra en la casa de su mamá, informaron a CiberCuba fuentes familiares. El activista había insistido en que lo llevaran a su vivienda, donde radica la sede del Movimiento San Isidro, lo que le fue negado por los agentes de la Seguridad del Estado, violando una vez más sus derechos ciudadanos. También le retiraron su celular, según informó la curadora de arte y activista Claudia Genlui.

El artista independiente mantuvo una huelga de hambre y de sed durante varios días en San Isidro; estando aún allí, comenzó a tomar agua, pero no depuso la huelga de hambre hasta este fin de semana, después de 10 días, según dijo su tío Enix Berrio, quien afirmó que el activista había decidido recobrar sus fuerzas para seguir luchando por los derechos humanos en Cuba.