Unificación monetaria en Cuba se posterga hasta 2021

La tan esperada unificación monetaria en Cuba ya no sucederá este año, sino que se alargará hasta el próximo, algo que puede deducirse a partir de las declaraciones gubernamentales sobre la fecha de eliminación definitiva del CUC.

A mediados de octubre, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, informaba en el espacio televisivo de la Mesa Redonda sobre los ajustes que en materia económica preparaba la administración del gobernante Miguel Díaz-Canel, en medio de una crisis agudizada por la pandemia del COVID-19.

En esa intervención, Murillo comentó que la unificación monetaria del país se efectuaría con una inevitable devaluación de la moneda nacional (CUP) y eliminando un día primero de mes la emisión del peso convertible (CUC), aunque no precisó la fecha y el tipo de cambio que regirá el proceso.

“La unificación monetaria se hará un día quitando el CUC, un día primero de mes, porque las empresas cierran el balance económico. El Banco Central de Cuba [BCC] dirá: No circula más del CUC”, aseveró Murillo.

Teniendo en cuenta tales declaraciones y en vistas de que este martes es el día 1 de diciembre, es decir, último día 1 del año en curso, puede inferirse que el proceso queda aplazado para 2021, sin que todavía se precise una fecha, a pesar de la importancia de la misma, reconocida por el propio funcionario.

“No es posible avanzar en las transformaciones de la economía, si no avanzamos en esta cuestión con todas las complejidades que plantea la dualidad monetaria... Pero no podemos seguir esperando”, dijo Murillo.

Pavel Vidal, economista cubano y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, recordó en declaraciones a CiberCuba que el gobierno nunca quiso comprometerse con una fecha definitiva.

“Por tanto, no sabemos si se trata de una posposición en firme de las medidas o de un corrimiento del inicio hacia alguna fecha el próximo año. La situación económica está en un estado crítico y no va a mejorar en el corto plazo, pero eso se sabía desde hace meses”, comentó.

“Cualquier cosa es posible, como no hay una estrategia clara, ni unas metas con horizontes bien definidos, pueden hacer las modificaciones que quieran, con el costo de seguir añadiendo fragmentaciones a los cambios y socavar aún más la credibilidad de las reformas”, agregó.

Durante la citada Mesa Redonda, Murillo adelantó que el tema de la unificación monetaria conllevaría necesariamente una devaluación del CUP y una reforma salarial, lo que alcanza el tema de los subsidios en materia de productos de la canasta familiar y servicios básicos para la población.

“Todos los subsidios no son malos, ni todas las gratuidades son malas, el problema es cuando tienen un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo”, comentó Murillo. “Todos estamos subsidiados, pero, por otro lado, no nos alcanza el salario, y eso hay que resolverlo”, agregó.