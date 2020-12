Luis Manuel Otero: "No me voy a dejar morir de nuevo"

“No me voy a dejar morir de nuevo. Si ustedes quieren matarme, mátenme ustedes. Yo voy a seguir comiendo y tomando agua. Voy a seguir con mi alegría. Voy a seguir creando arte y seguir intentando poner Cuba en el siglo XXI”, aseguró este miércoles el activista y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.

Durante una trasmisión directa vía Facebook, Otero dijo que “para luchar por la libertad de Cuba no hay que pertenecer a ningún movimiento ni tener una insignia en el pecho. Simplemente lo que hay que tener amor, valor y honradez”.

Asimismo, agradeció a todos los que lo apoyaron. “Han sido días sumamente difíciles y complicados, pero dentro de eso 15 personas nos conectamos en un nudo de amor espectacular. Agradezco a ese cubano desconocido que atravesó el Parque Central con un cartel pidiendo libertad, a favor del Movimiento San Isidro”, dijo al comienzo de la directa.

“Vi tanta gente conectada que sí, me di cuenta de que estamos conectados por el amor”, expresó. “Por primera vez en 32 años que tengo, yo siento que tenemos las riendas de nuestra realidad. No permitamos que nos las quiten. Si mañana en el Ministerio de Cultura deciden no hacer ninguna reunión, ya ganamos”, afirmó.

“Soy un artista y tengo derechos. Voy a ir a esa reunión”, advirtió y dijo que estaba dispuesto al diálogo, pero sin ceder terreno, ya que la primera exigencia era la liberación del rapero Denis Solís, que fue el motivo fundamental de las protestas.

Otero dijo sentirse muy frustrado al ver cómo el régimen en apenas unos días arrestaba a una persona sin ninguna prueba y lo condenaba a 8 meses de prisión, refiriéndose al caso de Solís.

Por otro lado, aseveró que no existía ninguna condición para comprometerse con algo que se cree justo. “Para luchar por la libertad de Cuba no hay que pertenecer a ningún movimiento ni tener una insignia en el pecho. Simplemente lo que hay que tener amor, valor y honradez”, señaló.

De igual modo, Otero sostuvo que su internamiento en un hospital había sido sin el consentimiento suyo. “La Seguridad del Estado me ingresó en un hospital sin mi permiso. Nunca autoricé a nadie para que me llevaran a ningún hospital”, dijo.

Las declaraciones del activista contradicen la versión oficialista de que había acudido por voluntad propia al centro médico donde estuvo hasta ser liberado.

Una nota del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo que el 27 de noviembre, Otero Alcántara se presentó en el cuerpo de guardia de ese centro “por su propia voluntad, refiriendo presentar decaimiento”.

“El paciente presentó una evolución favorable y transcurridas las primeras 24 horas después del ingreso, solicita que se le incluyan alimentos sólidos variados a la dieta, con una buena respuesta al tratamiento. A las 72 horas del ingreso se repiten los exámenes de sangre que no muestran variaciones”, apunta el texto replicado por medios oficialistas.