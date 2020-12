Documentalista cubano Juan Pin Vilar: "El diálogo es el camino en la medida en que es un diálogo, no un monólogo"

El director de televisión y cineasta, Juan Pin Vilar, expresó que el diálogo en Cuba es el camino para la solución de muchos conflictos, pero esto solo será posible si se consigue que deje de ser, como hasta ahora, un soliloquio del Estado.

“Siempre creo que el diálogo es el camino. Ahora, el diálogo es el camino en la medida en que es un diálogo, no un monólogo” expresó el documentalista en una entrevista ofrecida a Periodismo de Barrio.

Pin Vilar es uno de los creadores independientes cubanos que participó en la sentada frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) el pasado 27 de noviembre. Estas personas reunidas espontáneamente, exigieron a las autoridades culturales iniciar un diálogo sobre conflictos que atañen al conjunto de la sociedad civil y a los artistas independientes.

“Nadie me va a inducir a hacer una obra contra Cuba, ni que desestabilice este país; pero nadie me va a inducir una obra a favor de Cuba que yo creo que desestabiliza a este país. Yo creo que lo que pasó ahí en el Ministerio de Cultura no solo era en favor del diálogo, era en favor de la estabilidad de este país”, aseguró Juan.

El documentalista, cuya obra ha estado censurada en Cuba, indicó además que varias personas la preguntaron por qué estaba allí en el MINCULT y su respuesta fue clara, porque “Cuba tiene que cambiar”.

“Como intelectual yo tengo que estar donde está sucediendo algo. Es la manera que tengo de expresarlo, o no, pero ese es mi trabajo”, dijo el cineasta y se refirió además a su visión del papel de los intelectuales cubanos en los momentos actuales.

“Santiago Álvarez posiblemente no estuviera de acuerdo con la agenda del Movimiento San Isidro, es seguro, pero en ese movimiento de 300 jóvenes hubiera estado, porque si no… ¿Cómo tú haces un noticiero? ¿Cómo tú haces un documental? ¿Cómo tú como intelectual te vinculas con la sociedad?”, se cuestionó Pin Vilar.

El documentalista considera que es histórica la congregación de intelectuales y artistas que se dio el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, porque se reunieron personas con distintos puntos de vista y fueron capaces de evitar confrontaciones para impulsar un diálogo sobre la realidad sociopolítica que vive Cuba.

“Eso es histórico, es único. Trescientas, cuatrocientas, veinticinco personas, no importa el número. Sin un liderazgo, solo con la humildad de sentarse ahí. Es inédito en Cuba”, aseguró el documentalista y participante del encuentro.

Juan Pin Vilar se refirió también al modo en que los medios oficialistas cubanos han tratado y continúan tratando los hechos ocurridos el 27 de noviembre, criminalizando a los participantes y desestimando el objetivo real de la sentada frente al MINCULT.

“El programa de la Televisión que hicieron después me desestabiliza mucho más que lo que sucedió allí. Ese programa sí era desestabilizador, el de la Televisión”, aseguró Pin Vilar en referencia a un "programa especial" sobre el Movimiento San Isidro que transmitió el ICRT el día 28 de noviembre.

Juan Pin Vilar en su testimonio aseguró que el 27 de noviembre hubo una bestial represión por parte del Estado cubano contra quienes se reunieron de forma pacífica. Se sintió miedo, pero ese miedo generó unidad y solidaridad entre los manifestantes.

En este sentido se refirió a que puede que algunas generaciones se rindan frente al miedo, porque tienen otros compromisos en sus vidas, pero la juventud frente al miedo es capaz de crecerse y puede desencadenar movimientos verdaderamente radicales y transformadores.

“El ímpetu de los jóvenes por existir y por reclamar, por exigirte un “por qué no me quieres o por qué no me comprendes”, va a un camino sin fin que no favorece a nadie y que puede algún día colocar los tanques en la calle. El día que los tanques salgan a la calle ya se acabó todo, ya se perdió todo (…) también el país”, indicó el artista.

Juan Pin Vilar este verano escribió en su muro de Facebook un duro mensaje a los jóvenes cubanos, en que los invitaba a irse del país y a no creer en los mensajes de los economistas de la isla.

"Para todos los que tienen de 18 a 21 años: no le hagan caso a los economistas que están escribiendo. La mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña. Váyanse pa´la pinga de este país... todo lo demás es muela intelectual y pasadera de mano. Este país se acabó, se fue a la mierda y no va a levantar ni a jodía por las razones que sean", indicó el documentalista visiblemente indignado con medidas económicas como la apretura de las tiendas en MLC.