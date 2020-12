Cajeros de La Habana no prestan servicio por falta de dinero y problemas técnicos

Cubanos no pueden extraer dinero en cajeros automáticos de La Habana porque carecen de dinero y teclado y sufren problemas en conexión, además de que no todos cumplen con las normativas de seguridad y, en caso de lluvia, los usuarios no tendrían donde guarecerse, según un reportaje del periódico oficialista Tribuna de La Habana.

En la Calzada de Ayestarán, a la altura de San Pedro, existían dos cajeros automáticos, con pésimas condiciones de seguridad y, cuando hacía mal tiempo. no había cómo guarecerse, pero al menos casi siempre uno de ellos daba dinero, hace unos meses los trasladaron una cuadra, en la misma calzada, a un local adecuado y confortable, pero los clientes casi nunca pueden extraer efectivo, asegura la nota del medio capitalino.

A uno de los dos cajeros le falta el teclado, el otro tiene problemas de comunicación, no tiene dinero o no puede ejecutar la extracción, detalló Tribuna de La Habana, que no recabó la opinión de afectados ni de responsables del mal funcionamiento de los cajeros automáticos en la capital cubana.

Es un problema que tiene que resolverse sin ayuda del exterior, es nuestro por dejadez, descuido, indolencia, debido que si antes, a una cuadra, funcionaban, ¿cómo ahora no?, precisó el reporte,

En noviembre, clientes villaclareños, se quejaron de BANDEC que eliminó la extracción de CUC en dos cajeros de la provincia central y expresaron su desacuerdo al no poder extraer billetes pequeños.

En diciembre de 2019, los guantanameros enfrentaron los mismos problemas en los 16 cajeros de esa provincia oriental cubana, pues los casi 150 mil usuarios de tarjetas magnéticas se quejaron de largas colas para sacar su dinero, que no siempre pueden obtenerlo debido que los cajeros carecen del efectivo solicitado.

También en 2019, fueron desmantelados los cajeros automáticos ubicados en la avenida de Carlos III, de La Habana, luego de ser el objeto de dos robos; entonces las autoridades bancarias explicaron que serían reparados y reinstalados, pero no hubo confirmación oficial posterior de su nueva puesta en funcionamiento.