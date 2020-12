DIAZCARAO: nuevo tema del rapero cubano Maykel Osorbo junto a El Funky

El rapero cubano Maykel Osorbo sacó a la luz su vídeo clip más reciente, bajo el título "Diazcarao". Se trata de una colaboración con otro músico del género, El Funky.

La letra de este tema versa sobre la realidad del país y la figura del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Es una crítica, severa y directa a su gestión política y a su actitud sumisa frente a los poderes de la familia Castro.

El vídeo clip se desarrolla en La Habana y tiene escenas que recrean las conversaciones de barrio en cualquier esquina de la ciudad.

Este tema musical es un llamado al cambio en Cuba, una transformación necesaria para conseguir un mejor país, donde los ciudadano puedan disfrutar de una verdadera libertad de pensamiento y expresión.

"¡Abajo la Dictadura Castro-comunista!" se le escucha gritar enfático a Osorbo, quien aprovecha el Hip Hop para transmitir su mensaje al mandatario cubano y recordarle, entre otras muchas cosas, las vidas que se pierden en cada derrumbe en La Habana.

El Funky, por su parte, recrea la realidad de una ciudad que agoniza entre la escasez de agua, la pobreza y la falta de alimentos. En este punto aprovecha para recordar los desvergonzados planes del Estado de vender subproductos cárnicos, como las tripas de animales, a la población.

Diazcarao podría también ser interpretado como una advertencia al Estado cubano, de lo que puede acontecer en el futuro, si no es capaz de evolucionar y dar pasos definitivos hacia un cambio en Cuba.

El tema musical contiene un mensaje claro, de un amplio sector de la población cubana, que ha dejado de creer en el discurso de la revolución y esperan un llamado a la lucha.

"Esto es arte y el arte no se mete preso" se escucha en la voz de El Funky. Sus palabras responden a las difamaciones del Ministerio de Cultura que ha intentado desacreditar el valor de la obra de los artistas que participaron en la huelga en la sede del Movimiento San Isidro, cuestionando especialmente a Maykel Osorbo y a Luis Manuel Otero.

El vídeo clip Diazcarao fue publicado este martes en la plataforma YouTube, en el canal de Maykel Osorbo. En pocas horas ha conseguido más de 850 visualizaciones.

El Funky es un cantante de rap, defensor de la cultura Hip Hop en Cuba. Tiene varios años de carrera artística y es ganador de premios nacionales de rap.

Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) además de ser repero es activista por los derechos humanos en Cuba. Aseguró esta semana que continuará protestando pacíficamente y que el único diálogo posible con el gobierno es el de exigir la libertad.

"Estamos puestos. Pacíficamente, pero cueste lo que cueste. Nosotros no decimos mentiras, pero no callamos verdades (...) Ahora mismo yo no quiero diálogo que no sea libertad, libertad y más libertad" indicó Osorbo.