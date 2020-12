San Isidro no está solo: Luis Manuel Otero se suma al reto del Guaguancuir

El artista Luis Manuel Otero Alcántara se sumó al Guaguancuir, una iniciativa lanzada desde España en apoyo al Movimiento San Isidro.

"Respondiendo la iniciativa de nuestros hermanos de España, hermanos del Movimiento San Isidro", dijo Alcántara, el rostro principal del Movimiento, travestido como Miss Bienal, un performance que hizo en la Bienal de La Habana en 2015.

La iniciativa del Guaguancuir tiene como referente el baile que el pasado 18 de noviembre realizaran en plena calle Luis Manuel y otros activistas mientras estaban acuartelados en Damas 955.

"Con Bailemos un #Guaguancuir nos preguntamos ¿Cómo contraponer a la violencia del estado un gesto de vida? Partimos de eso, de un gesto. Y de una coreografía callejera del Movimiento Cultural cubano San Isidro (MSI) y el artista Luis Manuel Otero Alcántara el pasado 18 de noviembre en La Habana, para darle espacio y voz a una política de la vida contra el miedo y la violencia: Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolu / Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolu / Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolu", anunciaron los autores de la iniciativa.

"En la misma proporción en que esta letanía expresa nuestro cansancio ante la rigidez política, queremos amplificar este gesto absolutamente irreverente y cuir desde una perspectiva feminista y antirracista. Con esto queremos contestar también a esa genealogía de censuras, refutaciones y criminalización del cuerpo negro, desde el documental PM (1961) hasta San Isidro", agregan.

La iniciativa exhorta a compartir imágenes o vídeos en redes bailando un guaguancó en modo cuir con la canción "San Isidro no estás solo".

"Porque celebramos la vida. Y queremos hacerlo con un guaguancó, el ritmo irreverente que se originó en Cuba en torno a 1886 coincidiendo con la abolición de la esclavitud en la isla", anunciaron los creadores.

También han hecho desde España un tutorial para todos aquellos que quieran sumarse a la iniciativa:

1. Busca algunos accesorios como plumas, gafas, pelucas, purpurina, brilli-brilli o lo que sea para añadir ricura.

2. Márcate un paso de guaguancó al ritmo de este San Isidro de La Crema.

3- Elige un hashtag de nuestro menú-challenge solidario. Te puedes hacer un cartelito en papel o escribirlo en tu cuerpo: #Si_noPuedoBailar_PakeTuRevolu, #Tabuenoya, #Guanguancuir, #Si_te_vigila_baílale, #SanIsidroNoestásolo, #OeBajandatuRevolu, #BlackisAlegría, #BailatuIrreverencia, #Mira_como_me_legitimo_papi, #Plumerío_por_el_barrio

4- Échale tu salsa, muévete como te pida el cuerpo y baila tu #Guaguancuir.