Huelguista de San Isidro, Osmani Pardo, amanece sitiado en el Día de los Derechos Humanos

El cubano Osmani Pardo Guerra denunció que otra vez tiene vigilancia policial frente a su casa. Esto lo asocia a que este jueves se celebra el Día de los Derechos Humanos.

La policía política no le permite salir de su domicilio a Osmani, quien además de ser activista fue uno de los huelguistas que en noviembre se acuarteló en la sede del Movimiento San Isidro.

La represión y el acoso contra los miembros del Movimiento San Isidro y contra periodistas independientes y activistas cubanos, se mantiene desde que fueran desalojados los huelguistas de su sede, el 26 de noviembre. Hasta este jueves sus hogares continúan sitiados por las fuerzas del régimen.

El miércoles Pardo Guerra, declaró que la dictadura no le dirá quién puede o no ser un creador, un artista. En esta publicación en sus redes sociales indicó que a diferencia de otros activistas, él es de las pocas personas del grupo que no tenía vigilancia policial, pero su situación este jueves cambió.

“Tampoco me siento con ánimos de salir sabiendo que mis hermanos no lo pueden hacer por caprichos de un régimen”, explicaba Osmani en su mensaje.

Este jueves es el Día por los Derechos Humanos y el Estado cubano aumenta su represión y su control policial frente a las casas de activistas y opositores para impedir que salgan a participar de cualquier tipo de actividades.

Se encuentran agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado frente a las viviendas de muchos cubanos solo por pensar diferente y por intentar luchar por una Cuba plural.

Otro de los activistas que denunció la presencia policial ayer fue Esteban Rodríguez, quien pudo retratar a los oficiales apostados en la acera de enfrente de su domicilio y compartió las imágenes en sus redes sociales.

El pasado 4 de diciembre el gobierno cubano organizó un acto de repudio frente a la casa de Osmani Pardo. "Esto es frente a mi casa, acto de repudio con gente que no son de aquí, como gastan los recursos del pueblo", dijo Pardo al postear imágenes de las personas en el mitin.