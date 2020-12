Cubana se burla de acto de repudio a Iliana Hernández: “Vi mucha gente desnutrida ahí, con bajo peso y sin dientes”

Una joven cubana ha publicado un video en sus redes sociales para burlarse de los que participaron en un acto de repudio frente a la casa de Iliana Hernández, colaborada de CiberCuba que estuvo en huelga de hambre junto a los miembros del Movimiento San Isidro.

La usuaria de Facebook identificada como Yessi World, se puso frente la cámara para ridiculizar a los manifestantes que el martes pasado se plantaron frente a la vivienda de Hernández, en el reparto Cojímar, al este de La Habana, para insultarla y gritarle consignas de apoyo al régimen castrista.

Yessi se fijó particularmente en una anciana que se puede ver gritando en el mitin, y que no tenía dientes.

“Señora, cederista, óyeme, es verdad que no tienes dientes. No quiero ser yo portadora de malas noticias, pero es verdad que no tienes dientes, no tienes los yoquis”, dijo.

“¿Qué fue lo que pasó? Pa’l acto de repudio te montaste en la guagüita y no te prestaron una plancha, no te pudieron pasar un momentico por ahí por especialidades? Óyeme, resolverte. Es que no hay”, ironizó.

La internauta se refirió a un tema muy grave que otros cubanos han señalado al ver las grabaciones de los actos de repudio, y es el hecho de que algunos manifestantes se quitaron la mascarilla protectora, una actitud que constituye un gran riesgo en tiempos de pandemia, máxime cuando en el país han aumentado los casos de coronavirus.

“Caballeros, sean un poquito coherentes. Cuando vayan a mandar a estos actos de repudio, díganle a la gente que no se quiten los nasobucos, porque la propagación de enfermedades, de epidemia”, advirtió.

“Y otra cosa: muy bien por Iliana. Iliana les dijo: ‘no tengo nada que agregar’. Iliana, te quiero, pero es verdad que se les ve un poquitico de hambrita. Todo el mundo tiene hambre, todo el mundo en Cuba tiene hambre. Eso no es malo, lo malo es decir que no tienes hambre”, precisó la joven, mientras se llevaba a la boca un pedazo de jamón.

“Vi mucha gente desnutrida ahí, vi mucha gente con bajo peso y sobre todo sin dientes, eso es lo que más me preocupa. ¿Sabes por qué te faltan los dientes? Mira, cuando tú dejas de masticar fibra, acto de masticación, no se ejercitan los músculos, pues lo que pasa es eso: se te caen los dientes”, explicó con sorna.

“No es culpa de Iliana que tú no tengas carne para masticar con los dientes; no, es culpa de la Revolución”, recalcó, antes de pedir que les dieran una merienda a los asistentes al mitin.

Por último, les recordó a todos los que gritaron ‘Yo soy Fidel’, que el dictador ya murió hace varios años.

“Ponte al día, ya el Fifo se murió, no existe más, se murió y se llevó la carne con él. Dile, te estafaron. Se fue, partió como las estrellas, se fue”, concluyó.

Iliana Hernández grabó parte del mitin que le dieron esta semana, y pudo mostrar el momento en que dos guaguas de la empresa Suchel Camacho llegaron y se plantaron frente a su domicilio.

Los manifestantes portaban banderas cubanas y de la Federación de Mujeres Cubanas y gritaron consignas como ‘Mercenarios No’ o ‘Yo soy Fidel’.

“No les da vergüenza”, se oyó decir a la reportera.

Al día siguiente, en una trasmisión vía Facebook para CiberCuba, envió un mensaje a quienes aceptaron participar en el llamado acto de “reafirmación revolucionaria”, el cual en su opinión, terminó siendo un gran gesto de homenaje hacia ella.

“Siempre va a haber algún lamebotas, pero si hay 30 personas y de ellas 20 dicen que no se prestan para esas bajezas, no van a echar a los 20. Y si los botan, tranquilos, que en esta vida todo se resuelve”, afirmó.

“Lo que no podemos es seguir siendo cómplices de estos actos tan cochinos por parte de la dictadura. No tengamos miedo. Ahora mismo se está creando una red de ayuda internacionalmente para que de cualquier abuso de estemos protegidos. Nosotros mismos podemos crear nuestra red de ayuda, nuestra cadena, para esas personas que decidan no prestarse a ninguna manipulación de la dictadura”, aseguró.