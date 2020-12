Iliana Hernández a quienes participaron en el acto de repudio: Los humillados fueron ustedes

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández envió un claro mensaje este miércoles a quienes, la víspera, aceptaron congregarse frente a su casa en Cojímar, Habana del Este, para ejecutar un mitin de repudio contra ella.

En su habitual trasmisión vía Facebook para este medio, Hernández comentó que, a su entender, el acto de “reafirmación revolucionaria” lejos de convertirse en una victoria para el régimen, terminó por ensalzarla. Los humillados fueron ustedes, dijo.

Para la comunicadora, el acto del martes resultó, a la postre, un gran gesto de homenaje. Asimismo, dijo que supo de varias personas que se negaron a participar en el mitin frente a su casa, donde se gritaron consignas y la llamaron, entre otras cosas, “mercenaria”. Hernández grabó el acontecimiento completo.

“Sí se puede salir de ese descaro, porque no los van a botar a todos del trabajo”, dijo para subrayar la actitud de los que se negaron a formar parte de la agresión. “Siempre va a haber algún lamebotas, pero si hay 30 personas y de ellas 20 dicen que no se prestan para esas bajezas, no van a echar a los 20. Y si los botan, tranquilos, que en esta vida todo se resuelve”, aseguró.

“Lo que no podemos es seguir siendo cómplices de estos actos tan cochinos por parte de la dictadura. No tengamos miedo. Ahora mismo se está creando una red de ayuda internacionalmente para que de cualquier abuso de estemos protegidos. Nosotros mismos podemos crear nuestra red de ayuda, nuestra cadena, para esas personas que decidan no prestarse a ninguna manipulación de la dictadura”, sostuvo.

A quienes aceptan ser arte de estas acciones represivas, dijo: “Señores, no se dejen manipular más. Si perdemos un año de carrera o de un deporte, no importa, lo que importa es recuperar el país”, agregó. “La mejor manera de conseguir la libertad de los presos políticos, es consiguiendo la libertad de Cuba”, afirmó.

Previamente, la reportera agradeció a todos los que se habían puesto de su lado creando una etiqueta en Facebook #ConIliananotemetas.

Hernández condenó, por otro lado, el acto de repudio y la violencia desatada contra el joven Adrián Rubio, quien se sumó a la huelga del Movimiento San Isidro. “Tiene solamente 18 años y a pesar de que es un joven con convicción, en esa cansa donde él vive, vive también su madre y su hermanita de 10 años que está muy afectada por estos actos vandálicos a su familia”, expuso.

La reportera señaló que la casa del joven estaba vigilada por la policía y aun así esta no intervenía en las agresiones, por lo que las autoridades estaban confabuladas con los perpetradores. “Nosotros somos pacíficos, no terroristas ni delincuentes”, aseguró.

“La televisión cubana sigue con las mentiras y difamaciones y lo único que consiguen es el desprecio de muchos cubanos que saben cuál es la realidad de todo lo que están contando ellos”, dijo.

Este miércoles, Hernández cumple 13 días cercada por la Seguridad del Estado, que le impide salir de su casa. Incluso han instalado cámaras de vigilancia frente al domicilio de la reportera.