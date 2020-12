La multipremiada película cubana “A media voz” ganó festival de cine en Brasil

La multipremiada película cubana A media voz ganó la trigésima edición del Festival de cine iberoamericano de Ceará, Brasil, y el trofeo Macuripe a la mejor edición, un filme que comparte las experiencias de vida de dos realizadoras en los países donde residen, el desarraigo de una generación y la nostalgia de Cuba.

A media voz, cuenta las dificultades por las que pasan emigrantes cubanos indocumentados que no pueden alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria y, sobre todo trabajar, "el punto de partida era una situación muy autobiográfica, pero el proceso fue un intercambio entre lo que pedía la película y la autobiografía, explicó Pérez Hernández en una entrevista con Efe.

En agosto, el documental de las realizadoras cubanas, se alzó con la Biznaga de Plata a la mejor dirección en el vigésimo tercer Festival de Málaga, uno de los eventos cinematográficos más importantes de España.

En diciembre pasado, “A media voz”, ganó el IDFA (International Documentary Film Festival of Amsterdam), que evaluó la película como una refrescante reflexión desde la madurez femenina, una oda a la pérdida; una celebración de la amistad, el deseo y la vulnerabilidad; una demanda de esperanza y pasión; y un deliciosamente honesto diálogo cinematográfico, que confirman este mágico, original y arriesgado esfuerzo cinematográfico, según el acta oficial del evento.

Tambien en diciembre de 2019, la cinta de las realizadoras cubanas ganó el Premio Coral al mejor documental, durante el Festival de Cine de La Habana.

Además del premio principal a A media voz, la película de ficción chilena, Branco no Branco, recibió cuatro premios, entre ellos el de mejor director a Théo Court, una historia ambientada entre el siglo . Historia ambientada entre el siglo XIX y el XX, en que el actor Alfredo Castro interpretó al profesional enviado a la región para fotografiar un extraño matrimonio entre un adulto y un niño.

El documental, que dirigió la venezolana Anabel Ríos y nominada para representar a su país en los Premios Oscar, Once Upon a Time in Venezuela ganó los premios de guion y fotografía.

El veterano actor brasileño, Roney Villela, recibió el galardón al mejor actor principal por su actuación en la película La muerte habita en la noche.

El Festival de Cine de Ceará, uno de los 26 estados brasileños, está promovido por el Ministerio del Turismo, a través de la Secretaría Especial de Cultura, de la Asociación Cultural Cine Ceará y de la productora Bucanero Filmes, expuso al público cearense parte de la producción significativa del cine iberoamericano, posibilitó el intercambio de productores brasileños con iberoamericanos y divulgó los nuevos talentos en el área del audiovisual, según una nota de su Comité Organizador.