Marino Murillo sobre el aumento de la tarifa eléctrica en Cuba: “El diseño está hecho para proteger a las personas”

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, expresó a la televisión estatal que el aumento del precio de la electricidad fijado a partir del año próximo, se ha diseñado para proteger a las personas integralmente.

“Fíjate por ejemplo, que las personas que están en salario mínimo, este crece 9,3 veces, y hay otros grupos de la escala que no sube nueve veces. En el caso de la tarifa de electricidad, van a pagar una tarifa muy por debajo del costo de la generación”, explicó.

“Todo el que pague como promedio por la tarifa menos de 3.61 pesos por cada kilowats promedio, está recibiendo un subsidio parcial. Si todo se subsidia nadie trabaja, y la fuente de riqueza de una sociedad es el trabajo”, recalcó.

El incremento de la tarifa eléctrica es una de las medidas del Gobierno de Cuba vinculadas al nuevo programa de ordenamiento monetario que se adoptará en 2021.

La disposición ha generado alarma en la ciudadanía, dado que los nuevos precios son considerados abusivos por gran parte de la población.

Muchas personas temen no poder asumir el gasto ni siquiera aunque el salario mínimo se haya fijado en 2100 pesos, debido a que la tarifa eléctrica no es la única que subirá, también lo harán otros servicios y productos, como los de la canasta básica familiar, que antes estaban subsidiados.

“Muchas personas dicen ahora: ‘yo con mi nuevo salario no voy a poder pagar la nueva tarifa’. A mí me parece que hay un problema cultural, que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos del núcleo familiar, no exactamente con los ingresos de una persona. Y me parece que hay que renfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos”, dijo Murillo.

Según el funcionario, el país lleva a cabo un proceso de inversión en el sector energético, el cual podría llevar en un futuro a reducir nuevamente los precios del servicio en el sector residencial.

“Si se produjera en cualquier momento una reducción de los costos por incremento de la eficiencia de ese proceso inversionista, e incluso una reducción de los costos porque los precios en el mercado mundial baje, también hay condiciones para revisar esa tarifa en la medida en que el sector energético nacional se desarrolle y sea menos costosa la generación”, dijo.

Sin embargo, los cubanos recuerdan que en 2010 el Gobierno aumentó la tarifa de la electricidad doméstica a los clientes que consumían más de 300 kwh por mes, y se justificó con la subida de los precios del petróleo. En 2014, cuando el precio el precio del barril de petróleo bajó, la tarifa eléctrica previamente subida se mantuvo es ese valor.

Por su parte, el ministro de Economía, Alejandro Gil, recalcó que el Estado asigna más de 30 mil millones de pesos de su presupuesto para cubrir subsidios, más de la mitad, concretamente casi 18 mil pesos, se destinará a cubrir el 50 por ciento de la factura del servicio eléctrico.

“Nosotros no podemos ver el presupuesto como una cosa etérea. Cuando decimos eso no lo pago yo, lo asume el presupuesto, queremos razonar también que cuando lo asume el presupuesto estamos distribuyendo ese costo, entre todos los cubanos, porque el presupuesto se nutre de los impuestos”, expresó.