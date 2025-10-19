Marino Murillo vende primer lote de 150 tractores a tabacaleros en MLC

El Grupo Empresarial Tabacuba, dirigido por el ex “zar” de la fracasada Tarea Ordenamiento, Marino Murillo Jorge, entregó un primer lote de 150 tractores chinos YTO 904 a productores y cooperativistas de Pinar del Río y Artemisa.

De acuerdo con el plan, este año se prevé vender un total de 300 equipos, todos en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Los vehículos forman parte de la estrategia estatal para “impulsar la producción tabacalera con tecnología moderna”, subrayó una nota de la entidad publicada en su página de Facebook.

El mecanismo de venta, sin embargo, exige que los campesinos paguen los tractores con parte del MLC que el propio Estado les retiene por sus exportaciones.

Este sistema, presentado como estímulo, ha generado creciente malestar entre los productores, que se sienten atrapados en un ciclo donde deben devolver al Gobierno la divisa que generan con su trabajo.

A fines de septiembre, Murillo inauguró una tienda en MLC para los vegueros de Pinar del Río, destinada a vender insumos básicos —machetes, tornillería, cemento— que solo pueden adquirirse en esa moneda.

Ocurrió pocos días después de la entrega de Mercedes-Benz a vegueros cubanos, que Tabacuba presentó como un estímulo, pero que en la práctica funciona como una operación para absorber el MLC acumulado por los campesinos.

En junio, el mismo funcionario facilitó la compra de 13 tractores YTO-X904, vendidos a 26,000 dólares cada uno, casi el triple del precio en el mercado internacional.

“Para el tabaco sí, porque es lo que exportan, pero para la agricultura que da comida al pueblo no hay nada”, escribió el usuario Yasmani Tamayo en Facebook.

Otros calificaron la operación de “show” y cuestionaron la falta de inversión en sectores prioritarios como la ganadería o la producción de alimentos.

“Un tractor es para que todo campesino lo tuviera con su dinero y no tener que agradecerle a nadie”, comentó Noel Martínez.

Mientras los vegueros deben pagar equipos y herramientas a precios inflados, el país enfrenta una profunda escasez de alimentos, transporte y recursos básicos.

Pero el tabaco -uno de los pocos rubros que genera dólares frescos para el Estado- sigue siendo la prioridad de un modelo que concentra la riqueza en manos de quienes lo administran.

A inicios de octubre la prensa oficial en Pinar del Río informó sobre la compra de un nuevo lote de vehículos pesados que, según directivos de la Empresa de Transporte Agropecuario, perteneciente a Tabacuba, permitirá mejorar la transportación de recursos para la actividad agrícola y agroindustrial del tabaco en la provincia.

