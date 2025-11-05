Economista cubano contradice al canciller del régimen: El mercado informal es fruto del mal diseño económico interno

Vídeos relacionados:

El economista cubano Pedro Monreal respondió este lunes a las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien días antes acusó al gobierno de Estados Unidos de organizar una “operación integral de desestabilización” para manipular la tasa de cambio del peso cubano en el mercado informal.

En una serie de mensajes publicados en la red social X, Monreal desmintió los señalamientos del ministro de Relaciones Exteriores, asegurando que la depreciación del peso y la existencia misma del mercado informal de divisas no son producto de una conspiración extranjera, sino el resultado directo del fracaso del “ordenamiento” económico impulsado por el propio régimen.

“Alguien debería explicar al MINREX que la devaluación del peso en el mercado informal, y el propio mercado informal, expresan principalmente el fracaso del diseño del ordenamiento. Murillo seguramente puede ilustrarlos sobre el tema repitiendo lo que dijo en octubre de 2021”, escribió el economista en su primer mensaje, en referencia al arquitecto de la llamada ‘Tarea Ordenamiento’, Marino Murillo Jorge.

El fracaso del “ordenamiento” como causa estructural

El “ordenamiento” fue presentado por el gobierno cubano a inicios de 2021 como una reforma integral para unificar las monedas, eliminar subsidios, subir salarios y fortalecer la moneda nacional.

Sin embargo, en la práctica derivó en una espiral de inflación, pérdida de poder adquisitivo y devaluación acelerada del peso, obligando a la población y al sector privado a refugiarse en el dólar, el euro o el MLC.

Para Monreal, la existencia del mercado informal —y su peso creciente en la economía— no es una anomalía provocada desde el exterior, sino una consecuencia directa de la desconfianza en el peso cubano y de las políticas monetarias fallidas. En otras palabras, el problema no viene de Washington, sino de La Habana.

Lo más leído hoy:

Inversiones hoteleras sin capital extranjero

En un segundo tuit, Monreal también desmontó otra afirmación implícita en el discurso del canciller sobre la participación de inversionistas extranjeros en el sector hotelero.

“También deberían aclarar al MINREX que no se construyeron hoteles con inversión extranjera. Marrero pudiera explicar lo que dijo en 2018 acerca de que ‘el peso mayor se ejecuta con limitados recursos propios’. No ha habido ninguna declaración oficial posterior modificando eso”, subrayó.

El economista se refirió a declaraciones del entonces ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, quien reconoció que la mayoría de las inversiones hoteleras en Cuba se financian con fondos estatales, no con capital foráneo.

En la imagen que acompañó el tuit, Monreal citó un fragmento oficial del plan de desarrollo turístico cubano, donde se admitía que “el peso mayor se ejecuta con limitados recursos propios, pero también se prioriza la inversión extranjera”.

Esa frase, incluida en informes de prensa oficiales, confirma que la expansión hotelera —que incluye decenas de hoteles cinco estrellas en La Habana y Varadero— se ha sostenido sobre recursos internos, en un contexto de crisis y escasez generalizada.

Errores estratégicos en inversión energética

En un tercer mensaje, Monreal amplió su crítica al señalar otro punto ciego del discurso gubernamental: la falta de inversión en energía eléctrica.

“Igualmente deberían explicar al MINREX que no se invirtió en termoeléctricas no por una cuestión de falta de atractivo para posibles inversores extranjeros, sino por una decisión política de no invertir en nuevas termoeléctricas (Fidel Castro, 21 de diciembre de 2005)”, recordó.

Con ello, el economista aludió a una decisión política sostenida durante décadas que ha dejado al país con un sistema eléctrico obsoleto y dependiente de reparaciones emergentes, una de las causas principales de los apagones que afectan a toda la isla.

Entre la narrativa oficial y la realidad económica

Las declaraciones de Monreal contrastan con la narrativa de Rodríguez Parrilla, que atribuye la inflación, la pérdida de valor del peso y el caos del mercado informal a una “guerra económica” organizada por Washington.

Para el economista, esa explicación ignora las causas reales: el diseño fallido del modelo económico cubano, la ineficiencia del Estado y las decisiones políticas que han priorizado hoteles sobre termoeléctricas, propaganda sobre producción y control sobre libertad económica.

El intercambio entre ambos ilustra la brecha creciente entre el discurso oficial y el diagnóstico técnico de los propios economistas cubanos. Mientras el régimen insiste en culpar al embargo y a la “manipulación especulativa”, voces como la de Monreal señalan que la raíz de la crisis está en casa.

Más que lanzar acusaciones y discursos conspirativos, el gobierno cubano debería concentrarse en establecer una tasa de cambio realista y una política monetaria eficaz. Porque sin control ni respaldo productivo, el peso no necesita enemigos externos: se desploma solo.