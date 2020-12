Luis Manuel Otero: "El cambio en Cuba tiene que ser más que un líder o un movimiento"

El "artivista" cubano Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró este martes que saldrá a la calle y que no le preocupa su muerte porque cada cubano tiene que ser (...) agente de ese cambio" que a su juicio "está pasando ya".

"Mañana veremos qué me dicen a mí. Me voy para la calle", escribió Otero Alcántara en su muro de Facebook, junto a un video que muestra el arresto del periodista independiente Carlos Manuel Álvarez por agentes de la Seguridad del Estado, cuando intentó salir de la casa de su familia en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas.

Álvarez fue posteriormente liberado, y según varios mensajes de sus redes sociales, se le ha quitado la vigilancia.

En otro mensaje posterior, el artista cubano aseguró: "Lo que mas me preocupa no es mi muerte. El cambio en Cuba tiene que ser más que un líder o movimiento. Cada cubane tiene que ser un lider o lideresa y agente de ese cambio que está pasando ya".

En otro artículo, publicado en la revista independiente El Estornudo, Alcántara desarrolla la reflexión que lo llevó a emprender en noviembre una huelga de hambre y sed.

"Hay un momento de la pelea política donde no existe el azar. Los estados totalitarios construyen la realidad. Fabrican vidas, también muertes. No es la muerte lo que temo, sino el supuesto accidente mediante el cual esa muerte pudiera ocurrir. Despolitizar la muerte es la mejor manera de anularte como individuo. No creo que, en los días de mi huelga de hambre, el poder me quisiese muerto, porque el control me pertenecía. Había cargado mi cuerpo de significado político; les había arrebatado los hilos del relato", escribió Otero.

"Eso ocurre cuando uno se adelanta. Desde que entendí la importancia de adelantarse, trato de adelantármele a la dictadura todo el tiempo. Dos pasos más allá. Requiere esfuerzo, concentración, pero es posible. Es lo que uno hace cuando escapa hacia la libertad", agregó.

Otero Alcántara lleva más de dos semanas en su casa, vigilado y asediado por la policía política, como otros integrantes del Movimiento San Isidro y varios de sus simpatizantes agrupados en el grupo 27N.

“Están violando mi derecho principal que es salir a la calle. Tengo derecho a salir a la calle, a moverme y demás”, expresó este lunes, luego de comentar que la cámara de vigilancia que la policía instaló frente a su domicilio sigue funcionando.