Ecured actualiza su artículo sobre Carlos Manuel Álvarez y elimina reconocimiento como periodista y escritor

La enciclopedia online Ecured, un proyecto monitoreado por el gobierno cubano como alternativa a Wikipedia, eliminó de la noche a la mañana los elogios que mantenía para el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez.

Hace apenas un día, el padre de Álvarez había resaltado la contradicción entre lo que apuntaba Ecured sobre su hijo, a quien reconocía como “el periodista más virtuoso de la Isla”, y los ataques que ha estado recibiendo por estos días desde el oficialismo, luego de su encuentro con los huelguistas del Movimiento San Isidro (MSI).

La versión anterior contenía un párrafo más o menos extenso acerca de los logros de Álvarez, incluyendo los reconocimientos internacionales que ha obtenido.

Captura de síntesis en versión anterior de biografía de Carlos Manuel Álvarez en Ecured.

En cambio, la síntesis biográfica que aparece este martes es bastante diferente, con apenas una línea, antes de “profundizar” directamente sobre los sucesos de la sede del MSI, en la calle Damas 955, contados con fidelidad a la óptica oficialista.

Captura de síntesis actual de biografía de Carlos Manuel Álvarez en Ecured.

“Álvarez Rodríguez arribó a La Habana el 26 de noviembre de 2020 para, a sueldo de The Washington Post, dar ropaje literario a la sordidez de una conjura destinada a dañar cualquier cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”, dice la enciclopedia.

“Sus éxitos literarios palidecen al lado de la negociación del contrato de la revista El Estornudo, a través de Aimel Ríos Wong Jefe de la Oficina Cuba de la National Endownment For Democracy, conocida por sus siglas en ingles NED (pantalla de la CIA hasta para el mismo New York Times) del que sacó una importante tajada y a lo que si no fuera suficiente sumó otro con la Open Society del magnate George Soros, y la Fundación Gabo, financiamientos reconocidos en las propias páginas de la revista”, agrega.

A continuación, el artículo hace un resumen de lo ocurrido el 26 de noviembre, cuando los manifestantes del MSI y personas que los acompañaban, entre ellos, Álvarez, fueron desalojados a la fuerza de la vivienda por un operativo policial. Desde luego, la versión de Ecured comparte el enfoque gubernamental donde el periodista viola protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus al ingresar en la sede del MSI, lo cual justificó el operativo.

“Esta acción transcurrió con total apego a la legalidad y sin que se transgredieran los derechos ciudadanos de ninguno de los involucrados, y respondió al necesario interés de proteger a la población cubana de la transmisión de la pandemia, así como salvaguardar la vida de aquellos que resultaron ser contactos directos de Álvarez Rodríguez, de quien se conoce que de México hizo escala en Estados Unidos y luego viajó al territorio nacional”, dice la publicación.

El usuario que “actualizó” el artículo aparece identificado como Carlos Alarcón Palacios, presuntamente un Técnico Medio en Análisis de Información. En su perfil cuenta con varias distinciones como moderador.

“Me estaba preocupando. Hasta ayer Ecured tenía en su página que yo era considerado el periodista más virtuoso de la isla (tengo pantallazos), pero hoy actualizaron mi perfil con su andanada de difamaciones. Me alivia. Un perfil benévolo en Ecured es mala señal”, escribió Álvarez en Facebook, tras conocer de los cambios en su ficha biográfica.

“Ponen que escribí libros a los 12 años, en 2003. ¿Quién soy? ¿Radiguet? ¡Qué sainete! Así me gustan, sofocados. PD: Por este libro, por ejemplo, nadie me ha pagado derechos de autor: «Fortalezas competitivas y sectores clave en la exportación española, 2013.»”, agregó, citando obras que le habían atribuido en el artículo sin que fueran de su autoría.

Tal como refleja el artículo anterior de Ecured, Álvarez, una de las voces más destacadas del periodismo latinoamericano en la actualidad, ha obtenido varias distinciones y publicado en varios de los medios más importantes. La FIL de Guadalajara, en 2016, lo reconoció como uno de los 20 autores latinoamericanos a tomar en cuenta entre los nacidos en la década de los 80. También ganó el Premio Iberoamericano de Crónica Nuevas Plumas.