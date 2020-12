Le 'tumban' 19 USD en tienda MLC en Cuba: "Quieren enriquecerse a costa de nuestras familias en EE.UU."

Un consumidor de la provincia de Pinar del Río se ha puesto en contacto con CiberCuba para denunciar que la tienda en dólares (MLC) que está junto a la corporación CIMEX, de la capital pinareña, cerca del hospital León Cuervo Rubio (el viejo), le 'tumbó' 19,60 USD y el banco no le ha devuelto aún el dinero.

Según explica, él tenía en su tarjeta magnética 121,35 USD cuando entró a hacer una compra de 19,60 USD en esa sucursal. Le sorprendió que la primera vez que le pasaron la tarjeta, el operador denegó la operación. Él acababa de comprobar que tenía saldo suficiente.

En un segundo intento de cobro no hubo problemas y pudo salir de la tienda con su compra. Pero a la salida del establecimiento comprobó nuevamente el saldo que le quedaba en la tarjeta y se dio cuenta de que tenía 82,15, lo que significa que sí le habían descontado 19,60 USD en el cobro que aparentemente había sido denegado.

Tiques de compra aportados a CiberCuba. Foto: CiberCuba

Inmediatamente se fue a hacer la reclamación al banco, pero no ha conseguido que le devuelvan el dinero. "Así es como le están robando al pueblo. Hay que alertar a la gente de que cuando salga denegado (el pago) o se caiga la conexión, que revisen su saldo porque se lo quitan", dice a CiberCuba.

"Ya fui al banco y no me lo han repuesto. De hecho la aplicación de trasfermóvil me la bloquearon y no me permite revisar el saldo. Ayer lo intenté todo el día y me fue imposible. También le está sucediendo a otros en las tienda, que les ponen productos que no han comprado", señala.

Para su sorpresa, en la sucursal bancaria donde interpuso la queja se encontró a otros consumidores en su misma situación. "En el banco otras personas me comentaron algo similar y el que no hace la reclamación o no tiene cómo comprobar la pérdida, pierde el dinero y así es una de las forma de enriquecerse este régimen a costa del sudor de nuestras familias en los Estados Unidos", añade.

Las tiendas en MLC han levantado muchas ampollas entre los cubanos que de un día para otro vieron cómo el Gobierno surtía sólo los establecimientos en los que los pagos se pueden hacer en dólares, pero a precios desorbitados.

Miguel Díaz-Canel, sustituto de Raúl Castro, reconoció en su discurso de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del pasado 18 de diciembre, que está al tanto de toda la polémica que rodea a estos establecimientos, pero recalcó que son "imprescindibles para atraer remesas".

A partir del 1ro de enero, cuando está previsto que comience la unificación monetaria, las personas que tienen cuentas en dólares en Cuba no podrán retirar divisas en efectivo. El Gobierno de Cuba asegura que no se trata de un "corralito" como el que hizo Fernando de la Rúa en Argentina, cuando secuestró en 2002 los ahorros de los bancos. Pero la realidad es que en Cuba no se podrá retirar el dinero ahorrado en dólares.

Tampoco podrán cambiar su dinero en USD, los ahorradores que tenían cuentas en CUC. En este caso, sólo podrán sacar el dinero en pesos cubanos. Si no quieren hacer cola delante de las sucursales bancarias, pueden dejar que el Gobierno les cambie automáticamente su dinero con un pequeño interés de entre el 1,5 y el 3,5%.

Hay que añadir los desorbitados precios de los productos que el Estado cubano pone a la venta en las tiendas MLC. Se ha visto desde un pomo de espárragos a 68 USD hasta un queso manchego a 150 dólares.

Contrasta con la imposición a los campesinos y comerciantes privados a los que el Gobierno obliga a vender con precios topados. Esta estrategia que desincentiva la producción le parece "prudente" al Ejecutivo de Díaz-Canel, que ha fijado precios máximos incluso para frutas como la piña y la guayaba y para los cebollinos.

Y para quienes se saltan la prohibición, el castigo es claro: multas, multas y más multas.