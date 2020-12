Cubano en Twitter cuestiona precios abusivos de tiendas en MLC: Un queso Manchego en 150 dólares

Los exorbitantes precios en Cuba de las tiendas en MLC, no dejan de sorprender y hacer reaccionar a los internautas de la Isla, como el caso de un queso Manchego en la tienda de Boyeros y Camagüey, en La Habana, cuyo costo de 150 dólares resulta, cuando menos, indignante.

Lo es aún más si se tiene en cuenta que no todos los cubanos reciben remesas familiares desde el extranjero, y que el salario medio en Cuba —todavía— ronda los 40 dólares mensuales, casi 5 veces menos que la cifra en la etiqueta del susodicho queso.

Si bien es cierto que el año próximo, los cubanos percibirán un aumento de salario, recuerdes que esto servirá para pagar sus necesidades más elementales a precios más elevados. Además, ni siquiera tendrán oportunidad de cambiar sus ahorros en dólares, ya que, según el gobierno, las arcas estatales no tienen la liquidez para esas operaciones.

Un usuario en Twitter cuestiona el carácter “abusivo” de los precios, cuando no se observa, a conveniencia, quién los pone. Para el gobierno, no se dice que es abusivo, sin embargo, para el privado siempre parece haber condena.

“Parece que el tema de esta semana serán los "precios abusivos", pero esto solo aplica a los particulares, a ningún periodista se le ocurre ir a ninguna tienda en MLC y explicar por qué los productos tienen el 240% y mucho más en el precio si al final se pagan en dólares”, dijo.

“Lo pone el estado: Precio OK. Lo pone el particular: Precio Abusivo. Esa es toda la explicación, no hay otra”, apunta.

Como sea, los precios en las tiendas estatales siguen dando de qué hablar, mientras la población saca cuentas sobre cómo va a pagar la tarifa eléctrica que comenzará a partir de 2021, y que le quede dinero para cubrir sus otras necesidades, que también verán un incremento de los costos.

A mediados de año, causó revuelo la imagen de una pierna de jamón ibérico por 575 dólares. El escandaloso precio también fue visto en la tienda de Boyeros y Camagüey. Poco antes, se publicaron imágenes de unos espárragos nada menos que a 68 dólares.

“Cuba: El único país donde los espárragos valen 68 dólares. ¿Hasta cuándo el pueblo cubano vamos a seguir soportando que se rían en nuestra cara? ¿Dónde estaba toda esta comida hacía unas semanas atrás? ¿Por qué de pronto aparece todo esto? Basta ya”, comentó un usuario por esas fechas.

No obstante, el precio del Manchego podría parecer una bicoca al lado de otro importado, en la misma tienda de Boyeros y Camagüey, donde el queso El queso Grana Padano Dop llega a alcanzar los 1 192 dólares.