Consiguen medicamentos para cubano con diabetes que está ingresado en Camagüey

La familia del cubano con diabetes que encuentra ingresado en el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, pudo conseguir todos los medicamentos que necesitaba, gracias a la ayuda de las personas que se solidarizaron con el caso.

Así lo explicó Esteban Rodríguez, colaborador de ADN Cuba, en una directa por redes sociales este viernes, donde agradeció el gesto de las personas que colaboraron con la salud del paciente, cuyo nombre es Alberto Arencibia.

“Incluso hubo muchas dentro de Cuba que se conectaron, quiere decir que el mensaje que nosotros damos sí llega al pueblo, porque la mayoría de la ayuda que llegó a ese señor fue de aquí adentro”, aseguró.

Según Rodríguez, la hija de Arencibia recogió un gran número de medicamentos que necesitaba su padre. “Los cubanos sí podemos unirnos y lograr cosas, como ya se ha visto. Afortunadamente el señor recibirá medicamentos de personas que han donado desde Playa, Centro Habana y La Habana Vieja. Le han dado algo a ella para que se lo haga llegar a su papá”, dijo.

“Con el número de medicamentos que reunimos, tendrá para buen tiempo. Gracias a Dios y a nosotros que nos unimos a través de las redes sociales. Sentimos el apoyo de la comunidad, de los barrios”, sostuvo.

“Logramos lo que no logra el Estado ni el gobierno”, aseveró. El miércoles, un familiar de Arencibia comentó que se dirigía a La Habana para intentar conseguir algún medicamento, ya que ni en el hospital donde estaba ingresado su pariente había los fármacos necesarios y ese se encontraba "muy mal".

El propio Esteban Rodríguez fu quien hizo pública la situación que atraviesa el hombre, y pidió ayuda a aquellos que pudieran contribuir a facilitar el medicamento. Incluso el popular presentador Alexander Ota Ola se hizo eco de la petición.

Arencibia necesitaba principalmente nitruforazona en pomada, antibióticos, benzatínica o rocefin, ya que se le había producido una significativa lesión en la piel. Arencibia "es diabético de insulina y no hay, se está tomando otra medicina y no le hace nada porque no es su medicamento para la Diabetes", explicó Rodríguez.

La escasez de medicamentos en Cuba es una difícil situación que muchos cubanos alivian por la vía de las redes sociales, al no encontrar más alternativas que confiar en la buena voluntad de las personas.

Entretanto, el gobierno cubano prepara la puesta en marcha del “ordenamiento monetario”, algo que sucederá cuando salga de circulación del país el peso convertible o CUC en enero de 2021. Uno de los cambios que formará parte de tales transformaciones, será el aumento en los precios de los medicamentos en las farmacias.