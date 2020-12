Alexis Valdés sobre Armando Manzanero: Se nos ha muerto el mejor autor de canciones en español

El comediante, actor y presentador cubano, Alexis Valdés, dedicó un sentido obituario a la memoria de Armando Manzanero, recientemente fallecido el pasado 27 de diciembre a la edad de 85 años.

Valdés, quien ha incursionado también en el género lírico (tanto en el verso rimado como en el libre), escribió un largo poema sobre el legado de Armando Manzanero, a quien llamó “el mejor autor de canciones en español de las últimas décadas”.

A través de una publicación en la red social Facebook, Valdés no sólo reveló los versos a Manzanero sino que se refirió al cantante como “un genio indiscutible de ese hermoso y difícil arte de juntar la música y las palabras”.

“Difícil para los que lo escuchamos tantas veces. A él se le daba como el agua. Nació para eso y para eso vivió. Le escribí estos versos a Don Armando Manzanero, con toda humildad, porque él era un campeón en eso: en escribir cosas sencillas y hermosas”, añadió el presentador cubano.

Al cierre de su post, Valdés agradeció al maestro Manzanero por todo lo que representó para el público y los artistas que se inspiraron con su obra: “Bravo maestro. Gracias por hacernos llorar, reír, soñar”.

El poema escrito por Alexis Valdés, puede leerse a continuación:

Señores se nos ha muerto

el poeta del bolero,

el compositor perfecto

Don Armando Manzanero.

¿Quién puso más poesía

en la armonía

que el autor de Mía?

“Aquel señor” chaparrito,

aquel autor tan gigante,

aquel inmenso chiquito,

aquel tan tierno cantante.

El que una vez vio llover

una tarde enamorada,

viendo la gente correr,

“y no estabas y no estabas”

Quien nos dijo “esperaré”,

mas “voy a apagar la luz”

porque “como yo te amé”,

nadie más, “no sé tú”.

El autor de “Todavía”,

el de las pequeñas manos,

aquel que llorando escribía

las penas del hombre llano.

“Por debajo de la mesa”

se desliza una tristeza

pues se cierra el cancionero

del Maestro Manzanero.

Y queremos decir “No”.

No te vayas “todavía”.

Un poquito más, por dios,

de notas y de poesía…

Nos enseñaste a querer

como nadie, viejo amigo.

Todos tuvimos que ver

en amor “Algo contigo”.

Se eleva tu alma tan alta

en este difícil año.

Ya nos dejas, ya nos faltas.

Ya nos quedas, ya “te extraño”

Alexis Valdés es el autor del poema Esperanza, incluido en el largo ensayo que a modo de libro lanzó este año el Papa Francisco: Let us dream, the path to a better future. El poema de Valdés surgió a raíz de la propagación del COVID-19, con el objetivo de lanzar un soplo de "esperanza", amor y conciencia social en medio de la crisis sanitaria que se estaba viviendo, y que aún se viven, en más de medio mundo.