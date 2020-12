Alain el Paparazzi Cubano publica imágenes del decomiso que sufrió al salir de Cuba

El influencer Alain Rodríguez, más conocido como Paparazzi Cubano, publicó este miércoles en redes sociales imágenes del decomiso que dijo haber sufrido al salir del país por parte de las autoridades en el aeropuerto de La Habana.

Rodríguez explicó que, por motivos de seguridad, siempre llevaba consigo una cámara corporal, con la que pudo grabar “todo el robo de mi equipo técnico por parte de la aduana en Cuba”.

“Acabo de entregar las pruebas (Fotos, Videos y Actas de Retención) a mi abogado el cual se encargará de hacer una denuncia en los tribunales internacionales por el robo cometido por la Dictadura”, aseguró.

“Por mi estatus migratorio y protección de mi familia, se me sugirió no dar más detalles ya que el proceso se encontraba bajo investigación y en año nuevo, después del veredicto, no habría problemas en publicar todo el material”, detalló.

El lunes, Rodríguez comunicó a sus seguidores, durante una transmisión en directo desde el interior de un avión, que viajaba fuera de Cuba, pero no reveló su país de destino ni precisó si el viaje era de carácter definitivo.

No obstante, se mostró muy molesto con las autoridades cubanas por quitarle sus pertenencias. “Cuando llegue a mi destino lo voy a contar todo, cómo nos quitaron todo, cómo nos despojaron de todo”, dijo el youtuber. Igualmente, comentó que poseía fotos y material de lo sucedido.

“Lo que hicieron conmigo hoy es lo que hacen con todo el mundo todos los días”, expresó. “Voy a regresar pronto porque ya se acerca su fin, todos vamos a regresar. Adiós no, hasta pronto Cuba”, concluyó.

En declaraciones a este medio, Rodríguez informó que se encontraba con toda su familia en Panamá y que la Aduana le confiscó todos los discos duros que llevaba con sus archivos personales. Desde meses antes, el comunicador estaba denunciando un aumento de la represión y la persecución de las autoridades en su contra.