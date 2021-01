Nueva telenovela cubana tratará el tema de la tercera edad

La nueva telenovela cubana, que se estrenará próximamente bajo el título "Vuelve a mirar", en el espacio de las producciones nacionales, tendrá como tema central la tercera edad.

Fue escrita por Amílcar Salatti junto a Joel Infante y dirigida por Ernesto Fiallo, y está compuesta por varias historias que conforman la trama principal. Su reparto incluye a casi setenta acotres y actrices, entre ellos Paula Alí, Rubén Breñas, Osvaldo Rojas, Roque Moreno, Manuel Porto, Nieves Ríovalles, Mirian Socarrás.

Telenovela "Vuelve a mirar" / Cubasí

“Estamos acostumbrados en Cuba a que los protagonistas de las telenovelas sean jóvenes, lindos, y esta novela me preocupaba, porque son viejos y he tenido la experiencia de otras novelas que tienen subtramas de personas de la tercera edad y la gente hace un cierto rechazo cuando se besan o se muestra cierta intimidad, pero bueno, hubo que asumirlo como riesgo porque realmente creo que hablamos mucho de que nos estamos poniendo viejos, de que somos un país de gente vieja, pero no estamos realmente preparados para eso”, dijo Salatti al portal oficialista Cubasí.

“Lo más importante de la novela es la temática que trata, hace mucho tiempo que no se tocaba el tema de la tercera edad dentro de la televisión, sus conflictos propios, los conflictos intergeneracionales y por ahí más o menos va la historia y con muchas subtramas interesantes, donde hay adolescentes, jóvenes, se puede enriquecer un poco esa estructura que se basa en la tercera edad, parte de ahí”, explicó su director Ernesto Fiallo.

Telenovela "Vuelve a mirar" / Cubasí

Para Salatti, es “una mirada a esa última etapa de vida”, y adelantó que se trataba de un producto entretenido. Fue filmado en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, lo cual obligó a detener la fase de rodaje, al tiempo que los realizadores tuvieron que encontrar alternativas como adelantar la edición y el montaje.

“Una novela útil, realmente, hablando didácticamente, porque si somos un país que envejece, yo creo que hay que aprender a ser viejo también y es necesario que la sociedad y el estado entiendan que hay que tomar ciertas acciones para ser viejos con dignidad, aprender a respetar y convivir con la tercera edad y estar claros también de que todos vamos para allá”, señaló.

“Hay un gran trabajo de fotografía, de música, de edición, son personas que han trabajado muy bien, los actores, la producción... ellos están bien, hay que ver ahora el resultado en general, cómo se complementa todo y qué sale, pero hasta ahora todos los capítulos editados están quedando bastante parejos, muy uniforme todo, muy bien”, aseguró Fiallo.