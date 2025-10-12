Actriz Nancy González reaparece en la televisión cubana tras superar un tumor cervical

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Nancy González anunció su regreso a la televisión nacional tras una larga recuperación de salud, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor benigno cerca de la segunda vértebra cervical.

El programa Suena Cuba celebró la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales: “Sobreviviente de un tumor cerca de la segunda vértebra cervical, hoy Nancy González regresa a la televisión cubana, bella, con una imagen renovada y más fuerte que nunca. ¡Miles de bendiciones para ella!”.

La reconocida actriz, conocida por su participación en producciones como Ruta 10 y Viceversa, fue sometida hace dos años a una operación en el Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN) para extraerle el tumor que afectaba sus nervios y le causaba fuertes dolores y problemas motores.

En declaraciones anteriores, González agradeció profundamente a su esposo, hijas, familiares y amigos por el acompañamiento durante su tratamiento.

También expresó su gratitud al equipo médico del INN por la atención recibida. “Fui testigo de su entrega al trabajo y su celo por dar lo mejor de sí”, destacó.

En 2022 la actriz reveló que enfrentaba problemas de salud que la obligaron a tomar un receso temporal de la televisión.

En un principio pensó que se trataba de crisis cervicales, pero tras varios exámenes los médicos detectaron la presencia del tumor.

Aun así, cumplió con sus compromisos en la telenovela Viceversa, gracias al apoyo de sus compañeros y de su equipo médico.

“Ahora solo me resta seguir las indicaciones de mis médicos para restablecerme totalmente y volver al trabajo, a la vida”, dijo entonces, sin imaginar que un año después estaría lista para regresar a los sets de grabación.