Proponen matrimonio al Mariano de "Regreso al Corazón" en la presentación del último capítulo de la telenovela

La noche del lunes prometía ser una de celebración para los seguidores de la telenovela cubana "Regreso al Corazón", pero terminó dejando una mezcla de emociones: amor, lágrimas, caos y decepción.

La pareja en la vida real del actor Delvys Fernández, quien interpretó a Mariano, uno de los personajes más controvertidos del drama televisivo, le pidió matrimonio durante la presentación del último capítulo, realizada en el Pabellón Cuba, en La Habana.

En medio del concierto de cierre, frente a cientos de personas, Laura Hernández Rivero, pareja del actor, sorprendió a Delvys con una propuesta que desató los aplausos y la emoción del público. Fue un momento inesperado y profundamente romántico, que quedó grabado en la memoria de todos los presentes.

El amor fue también protagonista en este final tan especial, vivido junto al elenco, los realizadores y los fanáticos que acompañaron el proyecto hasta su desenlace.

El actor y director Jorge Pedro, quien será el padrino de la boda, y fue testigo directo de la emotiva escena.

Caos y descontento en el evento

A pesar del ambiente festivo, la jornada estuvo marcada por una organización deficiente que empañó la esperada proyección.

Miles de personas abarrotaron el Pabellón Cuba con la ilusión de ver el capítulo final en pantalla gigante, pero el evento terminó entre aglomeraciones, largas colas, quejas por el acceso y condiciones poco seguras para familias con niños y ancianos.

Las críticas se multiplicaron en Facebook y X, donde muchos asistentes coincidieron en que el evento “pudo haber sido una fiesta para los fans, pero terminó siendo un caos evitable”.

El multitudinario cierre de "Regreso al Corazón" refleja por un lado el fervor popular que provocó la telenovela y la gran acogida de este proyecto televisivo que logró calar hondo entre la audiencia, pero también puso sobre la mesa la creciente frustración de los habaneros y cubanos en general ante la falta de organización en actividades culturales.