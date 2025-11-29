Roberto Perdomo conmueve a Cuba con su desgarradora escena en “Regreso al corazón”

El actor cubano Roberto Perdomo conmocionó al público con su interpretación en el capítulo de este viernes de la telenovela Regreso al corazón, donde la despedida de su personaje, Joaquín, dejó a miles de espectadores llorando frente a la pantalla.

La escena, descrita por colegas y televidentes como una de las más intensas de la ficción reciente en la isla, se ha convertido en un fenómeno de emoción colectiva.

Desde el primer momento en que salió al aire, la secuencia provocó una ola de reacciones que inundó redes sociales y grupos de seguidores.

Muchos televidentes coincidieron en que hacía años no vivían un momento tan desgarrador en una telenovela cubana, y varios incluso confesaron haber cambiado de barrio para poder ver el capítulo ante los apagones que afectan al país.

“No tienes derecho a hacer llorar a un país”, escribió una espectadora, agradeciendo entre lágrimas la fuerza interpretativa del actor.

El portal especializado CubaActores calificó la escena como “grandiosa y profundamente humana”, asegurando que Perdomo volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes intérpretes de Cuba.

“Ha trascendido la pantalla… el hecho de que todo un pueblo haya llorado su partida en la ficción es el mayor reconocimiento que un actor puede recibir”, señalaron.

La actriz Dalia Yacmell, compañera de elenco, también dedicó emotivas palabras al actor: “Ayer una vez más nos diste otra clase magistral de actuación. Qué afortunados los que podemos aprender de ti y tenerte cerca”, expresó, en referencia a las escenas compartidas entre los personajes de Silene y Joaquín.

Una historia que removió recuerdos personales

Las reacciones del público han sido especialmente intensas porque la escena recordó a muchos la pérdida de seres queridos, provocando un vínculo emocional profundo con el personaje de Joaquín.

“Nunca había sufrido y llorado tanto con una novela… esta escena es una mezcla de sentimientos y arte”, escribió otro televidente, quien agradeció a Perdomo por “poner en alto la televisión cubana” y por devolver la emoción de esperar cada capítulo.

La interpretación del actor fue descrita como una realidad, no una actuación, según otro comentario viral: “Tú no eras Roberto Perdomo, tú eras Joaquín”.

Con este capítulo, Perdomo reafirma su posición como uno de los actores más respetados y queridos de la televisión cubana. Su entrega y sensibilidad interpretativa han dejado una huella en Regreso al corazón que los seguidores ya consideran imborrable.

Mientras los espectadores continúan compartiendo fragmentos y mensajes de agradecimiento, la escena se consolida como uno de los momentos más memorables de la ficción nacional reciente y un testimonio del talento que sigue marcando la producción audiovisual cubana.