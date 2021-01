Escritor Pedro Junco: Preparémonos para hambruna, delincuencia y abandono en Cuba

El narrador y ensayista Pedro Armando Junco López cree que los cubanos deben prepararse para una etapa de hambruna, auge de la delincuencia y abandono institucional, como efectos de las nuevas políticas del gobierno.

"A partir del primero de enero, un vuelco diabólico ha echado por tierra, de un solo tajo, todos los ahorros del pueblo de Cuba desde los inmemoriales años sesenta" asegura el escritor y se cuestiona qué puede hacer la población de la isla, en tanto los medios de información estén tomados por los "dueños del rebaño".

"Preparémonos. Ahora sobrevendrá la hambruna, la delincuencia, la desidia y el abandono", augura Pedro Junco en su mensaje en la red social de Facebook.

En el texto Junco explica su percepción de las nuevas medidas económicas impulsadas por el Estado en Cuba para la unificación monetaria y lo que han denominado la "Tarea Ordenamiento".

"El Equipo de Trabajo Ideológico del Gobierno se halla a tope de sus capacidades de convencimiento. La abrupta implantación de precios irreflexivos ha chocado con un “rum rum” poblacional que envuelve hasta el último ciudadano, sin importar edad, sexo, ni criterio político. El pueblo está “erizado”– me dijo un viejo amigo. –Nunca antes, ni siquiera el primer cambio de moneda a principio de los sesenta, había causado tanto descontento poblacional", dice Junco en su texto.

El escritor se refiere, además, al aumento de salarios en Cuba. Esta medida en su criterio es insuficiente para calmar las necesidades de la población, sobre todo teniendo en cuenta que viene aparejado de un incremento en el precio de los productos y servicios, sin mejoras en la calidad de los mismos.

"La pildorita del aumento de salarios no ha surtido el efecto que se esperaba. Ahora los Tanques Pensantes “trabajan” en el pan de la cuota y en los helados Coppelia; desesperado esfuerzo por justificar lo injustificable. La culpa del pan, ahora, la tiene el panadero que se roba 9 gramos, no el alza de su precio veinte veces, como si este escape “panaderil” no viniera ocurriendo desde siempre. Desde la nacionalización de las panaderías y la bodegas, el panadero ha usurpado su “harinita”, el bodeguero sus “oncitas” de arroz, azúcar y todo cuando cruza por el plato de su pesa, el carnicero…, y así todo cubano ha tenido que aprender a “luchar” para sobrevivir en un mar donde todos nos desvalijamos unos a otros", comenta Pedro.

El escritor hizo referencia también a la corrupción que se extiende por los distintos estratos del país, que va desde el obrero, a las fuerzas del orden y en mayor medida a los gobernantes.

"Los policías en los puntos de control mantienen sus hogares con las carnes, los pescados, los quesos y las mil cosas que “decomisan”. Y la dirección del país lo permite hacer, porque los mayores ladrones son ellos: los que controlan la totalidad de los recursos económicos y se dan vida de millonarios", denunció el multipremiado escritor cubano.

Sin embargo, Pedro Junco considera que estas cosas que pasan en Cuba no pueden seguir ocultándose. En este sentido destaca en su mensaje el papel de los medios independientes para socializar la información sobre lo que ocurre en la isla y mover el pensamiento crítico.

Pedro Armando Junco López (1947) es un destacado escritor cubano que fue expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en agosto del 2020, tras publicar una carta abierta a Migue Díaz-Canel, en la que critica las medidas económicas de su gobierno.