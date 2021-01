Alexis Valdés expresa en versos lo que sintió viendo el asalto al Capitolio

El humorista y presentador cubano Alexis Valdés dio a conocer en su muro de Facebook un poema a propósito del asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos, por una violenta turba de seguidores del presidente Donald Trump, que dejó un saldo de cinco fallecidos.

"Ayer escribí unos versos que trataban de expresar lo que muchos sintieron viendo las imágenes del asalto al Capitolio de Washington. No sabía si publicarlos porque han pasado ya dos días. Pero quizás sirvan para algo. Es otra manera de contar las cosas. Ahí los dejo. Un abrazo", comentó el actor.

La poesía, titulada Capitolio, ya no se encuentra disponible en la cuenta del artista. CiberCuba reproduce el texto íntegro a continuación.

"Las huestes de la locura/ irrumpieron en la casa / blandiendo el odio y la furia / una espada y una maza.

Como tropel de bisontes / con una fuerza malsana / entraron como la muerte / con esa indecencia extraña.

Se quedó el mundo perplejo / nadie encontró la palabra / para nombrar la barbarie / que glorifica la rabia.

Rabia del hombre sin alma / o del alma envenenada / por los panfletos del odio / por la sed de la venganza.

Vikingos del nuevo tiempo / de la fe de la guadaña.

Sacerdotes de la muerte /adoradores de razas.

El hombre mito había dicho / dicho con otras palabras / traer la antorcha y garra / que incendiaremos el alba.

Y allá se fueron las huestes / en la gélida mañana / con sus cantos de demonios / a adueñarse de la casa.

Y entonces los hombres vieron / en un espejo de plata / la bestialidad del hombre / cuando ya no entiende nada.

Y sintieron la vergüenza / de ser de la misma raza...

Y los nombraron 'no hombres'/ Y los metieron en jaulas".

Alexis Valdés también supo sacar la gracia de los sucesos ocurridos el pasado miércoles en Washington.

"Si a mí me viene este tipo para arriba... No sé... ¿Qué hago? ¿Lo toreo?", escribió, burlándose de uno los simpatizantes de Trump que llevaba un gorro de piel con dos enormes cuernos.

El popular creador del personaje de Cristinito Hernández, acostumbra a escribir poemas sobre aquellos acontecimientos que marcan su vida.

El que más notoriedad ha alcanzado es 'Esperanza', de marzo de 2020, creado en ocasión de la pandemia de coronavirus que aún azota al planeta.

Una de las tantas personalidades que se conmovió con los versos fue el Papa Francisco, que decidió incluirlos en su último libro 'Let us dream, the path to a better future', en el que reflexiona sobre la pandemia.

En diciembre Alexis Valdés recibió en su casa de Miami una caja que contenía varios ejemplares en inglés del libro del Sumo Pontífice, el cual tiene como cierre el poema del artista cubano.

"Ya recibí el libro del Papa Francisco donde está mi poema Esperanza cerrando el libro", comentó emocionado el humorista en sus redes sociales al tener el volumen en la mano.