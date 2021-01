Goldman Sachs, Marriott, JPMorgan y Citigroup suspenderán donaciones a congresistas que votaron contra Biden

Las empresas Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. planean detener todas sus contribuciones políticas, sumándose a una lista cada vez mayor de firmas norteamericanas que han cambiado o revisado sus políticas de donación tras los disturbios, la semana pasada, en el Capitolio de Washington DC.

Goldman dijo que prepara medidas que probablemente reducirán las futuras donaciones políticas a los líderes electos que lucharon para anular el resultado de 2020. Un representante de la empresa confirmó el plan a la cadena noticiosa Bloomberg.

También JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, dijo que planea una suspensión de seis meses para republicanos y demócratas. Citigroup, por su parte, dijo que tiene la intención de detener temporalmente todas las contribuciones políticas durante el actual trimestre.

"No apoyaremos a candidatos que no respeten el estado de derecho", dijo Candi Wolff, jefe de asuntos gubernamentales globales de Citi, en un memorando dirigido a los empleados de la empresa.

La acción de los bancos siguió a un anuncio de Marriott International Inc., que dijo que suspenderá las donaciones a los senadores republicanos que votaron en contra de certificar al presidente electo Joe Biden, después de considerar los "eventos destructivos" del miércoles pasado.

El gigante hotelero fue uno de los primeros donantes corporativos en anunciar la ruptura de los lazos financieros con los legisladores luego de los disturbios en el Capitolio, provocados por partidarios del presidente Donald Trump. Si bien gran parte de las corporaciones estadounidenses condenó rápidamente la violencia, pocas empresas han prometido públicamente cortar el apoyo financiero a los funcionarios electos que respaldaron las infundadas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral.

“Hemos tomado en consideración los eventos destructivos en el Capitolio que intentaron socavar una elección legítima y justa y haremos una pausa en las donaciones políticas de nuestro Comité de Acción Política a aquellos que votaron en contra de la certificación de la elección”, aseguró un portavoz de Marriott.

La decisión de Marriott fue informada por Popular Information, un boletín político que entrevistó a 144 donantes corporativos sobre sus futuros planes de donación a los ocho senadores republicanos que se opusieron a la certificación electoral.

Marriott está estrechamente relacionado con el senador republicano de Utah Mitt Romney, abierto crítico de Trump.

Los acontecimientos de la semana pasada han provocado una reacción violenta contra varios políticos republicanos, incluido el senador de Missouri Josh Hawley, quien apoyó las acusaciones de fraude y fue visto saludando a los manifestantes con el puño en alto antes de que éstos irrumpieran en el Capitolio.

Un regresentante de Citigroup dijo que el banco había donado $ 1 000 a su campaña de 2019, y agregó que éste representa un estado donde la empresa tiene numerosos empleados.

Morgan Stanley también se unió a sus competidores, con un escrutinio sobre los miembros del Congreso que no votaron para certificar la victoria de Biden para detener sus contribuciones a todos ellos.

Peter Scher, jefe de responsabilidad corporativa de JPMorgan, dijo que el enfoque de los líderes empresariales, políticos y cívicos ahora debería estar enfocado en brindar ayuda a quienes la necesitan. "Habrá mucho tiempo para hacer campaña más tarde", dijo Scher en un comunicado divulgado este domingo.

Su comentario siguió a una declaraciones del director ejecutivo Jamie Dimon, quien se unió a otros jefes de las firmas más grandes de Wall Street pidiendo el cese de la violencia en el Capitolio la semana pasada.

La red de aseguradoras Blue Cross Blue Shield Association, y el propietario de Commerce Bank, Commerce Bancshares Inc., también aseguraron a varios medios norteamericanos que suspenderán todo apoyo a los legisladores que desafiaron los resultados del Colegio Electoral.

Sin llegar a prometer suspender las donaciones, Bank of America Corp., Ford Motor Co. y AT&T Inc. dijeron que tomarán en cuenta los eventos recientes antes de futuras donaciones.

CVS Health Corp., Exxon Mobil Corp., Wells Fargo & Co. y algunos otros donantes también dijeron que están revisando sus políticas sobre donaciones políticas.

Los sucesos violentos de la semana pasada han provocado numerosas reacciones de la opinión pública y las instituciones políticas norteamericanas.

Miembros demócratas de la Cámara de Representantes presentarán este lunes cargos contra el presidente Donald Trump para destituirlo o someterlo por segunda ocasión a un juicio político (impeachment).