Seguridad del Estado libera a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU

La Seguridad del Estado liberó este miércoles al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tras 8 horas de encierro en paradero desconocido.

Ferrer fue arrestado con violencia en la mañana de este miércoles en Santiago de Cuba, cuando esperaba en la esquina de su vivienda a los activistas y miembros de su organización, Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer, quienes habían ido a comprar los alimentos para el almuerzo que la UNPACU ofrece a personas necesitadas.

En un video publicado en sus redes sociales, Ferrer explica los detalles de la detención.

Según narra Ferrer, al salir de su casa en la mañana de este miércoles un agente de la policía política lo aborda y le pregunta qué hace en la esquina, a lo que él no responde, en cambio le cuestiona al oficial que estuviese apostado en ese punto, vigilándolo. En algún momento del diálogo, el policía llama "poca cosa" al líder de UNPACU, lo cual detona una fuerte discusión entre ambos donde la autoridad termina pidiendo refuerzos.

Entre tres oficiales terminan forzando a Ferrer a subir a un carro patrulla para ser conducido, más tarde, a la Segunda Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, conocida popularmente como El Palacete. Una vez allí, lo despojaron de su celular para nuevamente conducirlo a un sitio apartado, en las afueras de la ciudad, conocido como El Chorrito.

Casi dos horas estuvo junto a los oficiales a la espera de que funcionarios del MININT acudieran al encuentro:

"Llegó un lada. Allí venía un hombre al que no le vi nunca el rostro por llevar mascarilla, y el jefe de Enfrentamientos de la PNR en Santiago. Ellos dos me llevaron en el vehículo para el Puerto de Boniato. Una vez allí, el individuo que se hace llamar Lázaro me interrogó de una manera no violenta. Le dije que ese cerco que tienen contra la UNPACU es ilegal. Hablamos de mil cosas, entre ellas de la prohibición de entrada al país de mi hija", relató Ferrer.

Sobre la regulación de entrada al país que sufre Martha Beatriz Ferrer Cantillo, hija del opositor y residente en Austin, Texas, Ferrer explicó que el oficial intentó negociar:

"Me dijo que esa regulación se debía al activismo desarrollado por mi hija. Le respondí que el régimen al que él sirve termina perdiendo con esas decisiones porque no hay nada más bajo que separar a una madre de su niña. Él me dijo que podían levantarle la prohibición si Matha Beatriz no traía recursos para la organización y si cesaba su activismo. Le respondí que era muy poco inteligente pensar que justamente mi hija iba a traer recursos, dinero, para la labor por la libertad de Cuba que realiza UNPACU. A ella la escanearían en el aeropuerto. Los recursos de la organización vienen por otra parte, le dije, sin mencionar qué partes, como es lógico", explica el opositor.

Por último, Ferrer afirma que continuará realizando la labor social de alimentar a personas con bajos recursos, discapacitados y alcohólicos, sin embargo, no abandonará su activismo político denunciando los atropellos del régimen, como le han solicitado las autoridades cubanas.

Reconoce que la coordinación y la acción de UNPACU en pos de reafirmar la existencia de una oposición en Cuba se ha visto disminuida a consecuencia de la crisis. La entrega de volantes en las calles y la impresión de pegatinas demandando un cambio de gobierno se han visto limitadas por la escasez, pero la organización que dirige está viva.