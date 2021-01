Jennifer Lopez es captada en un restaurante de comida cubana de Miami

La reconocida cantante, bailarina y actriz estadounidense Jennifer Lopez ha sido una de las últimas famosas en caer rendidas ante el sabor y sazón de la gastronomía cubana.

La Diva del Bronx ha sido captada disfrutando de un almuerzo en Havana Harry's, uno de los restaurantes de comida cubana más populares que hay la ciudad de Miami (Florida).

La propia cuenta oficial de Instagram del local culinario ha sido la encargada de dar a conocer la noticia de la visita de Jennifer Lopez, tras compartir una fotografía en la que se puede ver a la artista de lejos en una de las mesas al aire libre que posee el restaurante.

Luciendo una sudadera deportiva y con el pelo recogido hacia atrás, la gran estrella de Hollywood se ha dejado ver de lo más sencilla y natural mientras deleitaba su plato como una clienta más.

Cabe recordar que la intérprete de éxitos como On the floor, Get right o First love estuvo casada por casi un año con el modelo cubano Ojani Noa, quien en ese tiempo era mesero en un restaurante en Miami Beach propiedad de la famosa cantante cubana Gloria Estefan.

De ahí que no es de extrañar que la artista sienta pasión por la gastronomía cubana ya que seguro el isleño en su día la puso al tanto y le enseñó los sabores de su tierra.

Incluso, en esa época Jennifer Lopez viajó hasta la isla para conocer de primera mano la cultura del país del que fue su compañero de vida y primer esposo, por lo que estamos seguros que durante su estancia degustó algunos de los platos más típicos de la cocina cubana.

