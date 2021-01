Cubana con hijo enfermo lleva años pidiendo ayuda al Gobierno: "Nadie se digna a darme una respuesta"

Una madre cubana vive una situación desesperada con su pequeño que padece una enfermedad poco conocida y no recibe apoyo del gobierno para poder residir cerca de un centro hospitalario.

"¿Hasta cuándo hay que estar oyendo mentiras y que te peloteen de un lado a otro? Ya he ido al Gobierno, al Partido, a Planificación Física. Lo único que tienen para mi hijo es un solar en las afueras de Morón. ¿Cómo me van a mandar a las afueras de Morón si cuando el niño hace una broncoaspiración si no llego rápido al Hospital se me muere?" es el testimonio de una madre cubana que no consigue el ayuda del gobierno.

Yiliana Herrera Feria, desde el 2015 ha pedido el apoyo de las autoridades cubanas para que le concedan un solar o una casa que esté cercana a un puesto de salud. Su hijo de 6 años necesita asistencia médica con mucha frecuencia pues padece una enfermedad llamada hiperglicinemia no cetósica, también conocida como encefalopatía hiperglicinémica.

Según indicó esta madre en una entrevista ofrecida a Cubanet, su niño, Oriesel Bernardo García Herrera, también ha sido diagnosticado con Síndrome de Lennox-Gastaut lo que es una variante de epilepsia que se caracteriza por convulsiones frecuentes. Por sus patologías el pequeño no camina, ni habla, padece cuadriplejia, hipoacusia y miopía.

El hijo de Yiliana es un niño con enfermedades de alto riesgo y esto lo hace vulnerable. Necesita atención médica con frecuencia y en momentos de crisis, transportarse con él para llegar hasta algún centro médico se convierte en una verdadera odisea y pone en peligro su vida.

Yiliana es residente en el municipio Morón. Lleva pidiendo el apoyo de las autoridades de Ciego de Ávila desde hace más de 5 años y su solicitud aún no ha sido atendida.

“De esta enfermedad (hiperglicinemia…) hay solo cuatro niños en Cuba y la esperanza de vida (que tienen) es de ocho años. Mi bebé ha hecho cinco broncoaspiraciones; en tres de ellas ha parado en cuidados intensivos. Además hay que realizarle fisioterapia de lunes a viernes permanentemente para prevenir las malformaciones, o sea, que se le siga agravando también la escoliosis que padece. Por estas razones debo estar cerca de un hospital”, contó Yiliana Herrera.

Esta madre cubana es licenciada en psicología y desde que nació su pequeño se ha dedicado por entero a sus cuidados, que son sumamente especiales.

En su lucha por conseguir una vivienda cercana a un hospital, para poder mejorar la calidad de vida de su hijo, Yiliana ha escrito a Miguel Díaz-Canel, a Planificación Física Nacional, a la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), pero nadie se ha dignado a darle una respuesta.

Yiliana denuncia cómo en Morón se construyen viviendas cercanas al Hospital para dirigentes del municipio, sin embargo a los casos sociales solo les ofrecen un solar para construir en la periferia del pueblo.

Esta madre no puede asumir una construcción, no solo por lo que implica desde el punto de vista económico, algo que no puede sustentar; sino porque no puede alejarse de su hijo, no puede dejar de cuidar de él ni un solo minuto en el día.

Actualmente Yiliana vive en la pequeña casa de sus padres, duerme en la sala con sus dos hijos, sin condiciones elementales para los cuidados de su niño Oriesel. Tiene dificultades incluso para conseguir medicamentos para el pequeño, que el Estado no garantiza.

En 2018 quedó constancia de uno de los mensajes escritos por Yiliana, narrando su historia. En el portal oficialista CubaDebate, en una noticia que se refería al estreno de cuenta de Twitter del mandatario Miguel Díaz-Canel, se puede ver entre los comentarios la nota de esta madre clamando ayuda.

"...Solicité un solar en el año 2015 y aún no me han dado nada. No puede ser que en 5 años no haya aparecido un solar en los alrededores del hospital o de algún policlínico. Ya que debido a la enfermedad de mi niño tiene rehabilitación de lunes a viernes y en varias ocasiones me ha hecho broncoaspiraciones. Deposito toda mi confianza en ustedes, porque la Revolución cubana no deja desamparado a ninguno de sus hijos", dijo en 2018 y su comentario fue ignorado.

En 2021, Yiliana se cuestiona de qué vale creer en la Revolución si cuando los ciudadanos claman por apoyo, son ignorados.