Desgarrador mensaje de una madre cubana a su hijo por no poder darle todo lo que necesita

La madre cubana Roxana Martínez Romero, quien en varias ocasiones ha pedido ayuda para su hijo enfermo, envió un desgarrador mensaje al pequeño por no poder darle todo lo que necesita.

"Mi niño siento mucho el no poder darte todo lo que necesitas, por desgracia vivimos en un lugar que nos limita nuestra felicidad", dijo la madre en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook "Me duele mucho la tristeza de tus ojos, me duele mucho que pases por todo lo que has pasado en tu corta vida, pero te prometo que cueste lo que cueste y pase lo que pase voy a seguir luchando por ti y por tu felicidad, porque lo mereces mi ángel", agregó.

Finalmente la madre cubana dijo que su corazón se comprime cada vez que al hijo le falta algo y no está a su alcance, "porque no tengo de dónde sacarlo, pero un día todo cambiará mi vida. Todo el sufrimiento va a pasar porque ya vendrán tiempos mejores".

En más de una ocasión Roxana Martínez Romero ha solicitado al gobierno de la Isla pañales para su hijo Jonathan David, de 9 años, que padece Mielomeningocele y no controla sus esfínteres.

El pasado mes de mayo la madre relató que el niño tiene escaras y quemaduras porque tuvo que ponerle una bolsa de Cubalse y una toalla para intentar controlar los escapes de orina y excrementos.

Hasta el día de hoy esos problemas no se han solucionado completamente. La madre relató que recientemente la visitó "una comitiva de compañeras" para decirle que debía de entender que Cuba es un país bloqueado por Estados unidos y que por eso no era posible donarle pañales desechables al niño.

"Yo quiero que ustedes me digan si yo tengo miopía en la vista o estoy equivocada porque como se ve en esta fotos de un paquete de Diapers se fabrican en El Mariel aquí en la Habana. Ya no saben qué mentiras van a decirme, que no me digan más que esto está bloqueado y que acaben de darle lo que por derecho a mi niño le toca por su condición, aquí las estoy desmintiendo, Cuba tiene fabricas de Diapers, no sean tan insensibles. Los niños y las personas postradas no deben culpa de su condición, ellos no pidieron nacer así y lo más triste es que nos obligan a comprarlos a 12 CUC", dijo la madre.

"¿De dónde saco los 12 CUC todas las semanas? Basta ya de engaños debería darle vergüenza a Salud Pública porque aquí está la prueba. Yo no puedo trabajar porque debo cuidar a mi niño y la ayuda monetaria que me da el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es de 230 pesos moneda nacional mensual, equivale a 9 CUC, y entonces ¿qué me hago, me vuelvo loca para comprar algo que deben donarle a mi niño?".

Martínez reiteró que era una madre dolida por ver a su niño pasando "trabajo sin necesidad ninguna cuando es un problema que sí tiene solución, lo que pasa es que no les importa nada, ni el sufrimiento de nadie, y si mi hijo está así postrado es por la operación tan asquerosa que le hicieron porque él no era así, me lo dejaron así, vamos díganme algo que me convenza porque ya esta mentira está desmentida públicamente".